Kemal Kılıçdaroğlu’ndan MYK üyelerine ‘baskın seçim’ talimatı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin MYK toplantısında, “Baskın seçime hazır olun” talimatını verdi. Kılıçdaroğlu, “Olası baskın seçime karşı tüm örgütlerimiz hazırlıklı olsun. Önümüzdeki dönem Türkiye’yi biz yöneteceğiz” dedi.
CHP MYK, dün Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. Edinilen bilgiye göre, MYK üyeleri, olası baskın seçime yönelik kendi sorumluluk alanlarındaki hazırlıklarını anlattı.
Sunumları dinleyen CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun da kurmaylarına ve parti örgütüne, “Olası baskın seçime hazırlıklı olun” talimatını verdiği öğrenildi. Edinilen bilgiye göre Kılıçdaroğlu, “Türkiye’de kimsesiz bir tek ev kalmayacak. CHP, tüm kimsesizlerin yanında olacak. Hiçbir çocuk yatağa aç giremeyecek. Tüm belediye başkanları ve il başkanları bununla ilgili çalışmalarını yapacak ve raporlayacak. Yapılanlar milletle paylaşılacak. Olası baskın seçime karşı tüm örgütlerimiz hazırlıklı olacak. Önümüzdeki dönem Türkiye’yi biz yöneteceğiz. Hazılıklarınızı buna göre yapın” dedi.
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