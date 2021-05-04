Ulusal Kanal'ın ekran yüzü Teoman Alili yaşamını yitirdi
Bir süredir hastanede koronavirüs nedeniyle yoğun bakımda tedavisi süren Ulusal Kanal'ın Ana Haber sunucusu Teoman Alili yaşamını yitirdi.
Koronavirüse yakalanan Alili, İstanbul’da Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'nde tedavi görüyordu.
Alili, sosyal medya hesabından son paylaşımını 17 Nisan'da yapmış ve test sonucunun pozitif olduğunu duyurmuştu.
Alili'nin son mesajı şöyle:
"Eee pozitif olalım dedik ama kovidi kastetmemiştik. Mecburi izolasyon süreci başladı."
TEOMAN ALİLİ KİMDİR?15 Şubat 1978'de İstanbul'da doğdu. İlkokulu Vatan İlkokulu'nda ortaokul ve liseyi Rıfat Canayakın Lisesi'nde tamamladı. Lise yıllarında lisanslı basketbolcu olarak çeşitli takımlarda spor yaptı. Üniversite eğitimi için Makedonya Kiril Metodi Üniversitesi Yüksek Basketbol Antrenörlüğü bölümüne girdi. Öğrencilik yılları zamanında aktif olarak Yugoslavya iç savaşını yaşadı, Yugoslavya'nın birliğini savunan gruplarla birlikte çalıştı. 2000 yılından itibaren aynı zamanda Ulusal Kanal'da çalıştı. Ergenekon kumpası döneminde göz altına alındı ve Türk vatandaşı olmadığı gerekçesiyle sınır dışı edildi. Uzun süre yurt dışında yaşayan Teoman Alili Makedonya'da evlendi ve Türkiye'ye döndü. Yugoslavya Dersleri, Küresel Irkçılığın Kurbanları ve Balkan Hikayeleri isimli yayımlanmış üç kitabı olan Teoman Alili'nin Atatürk'ün Ata Yurdu Kocacık ve Adı Yasaklı Ülke isimli iki belgesel çalışması da bulunmaktadır.
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