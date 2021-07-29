Ulusal Kulüp Lisans başvuruları 1 Eylül'e uzatıldı

29 Temmuz 2021 Perşembe, 17:10

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı'nda değişikliğe gitti.

TFF'den yapılan açıklamada, yönetim kurulu toplantısının ardından Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı'na geçici 16. madde eklendiği duyuruldu.

Maddeye göre 2021-2022 futbol sezonu için Ulusal Kulüp Lisans başvuruları ile ilgili nihai karar verme süresinin 1 Eylül'e kadar uzatılmasına karar verildiği aktarıldı.