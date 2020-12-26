Uluslararası Af Örgütü'nden İstanbul Sözleşmesi için imza kampanyası
Uluslararası Af Örgütü, İstanbul Sözleşmesi'nin uygulanması için imza kampanyası başlattı. “Vazgeçmiyoruz: İstanbul Sözleşmesi'nin eksiksiz uygulanmasını talep et!” çağrısıyla başlatılan kampanyaya Uluslararası Af Örgütü'nün internet sitesinden imza verilebilecek.
Uluslararası Af Örgütü'nden imza kampanyasına ilişkin yapılan açıklamada, Türkiye'nin, sözleşmeyi imzalayan ve yürürlüğe koyan ilk ülke olduğuna dikkat çekilerek, "Sözleşmeden çekilme ihtimali konuşulurken, bu durumun Türkiye’de hem milyonlarca kadın ve kız çocuk için hem de cinsel saldırı ve ev içi şiddet sonrası hayatta kalan herkes için felaket sonuçlar getireceği bilinmektedir" denildi.
Açıklamada, AKP Merkez Yürütme Kurulu üyeleri, Türkiye’nin İstanbul Sözleşmesi’nden çekilmesini tartışmak ve planlamak yerine, sözleşmenin hayat kurtaran nitelikteki içeriğinin eksiksiz ve etkin bir şekilde uygulanması, kadınların ve kız çocukların haklarının daha iyi korunması ve geliştirilmesi için acilen harekete geçmeye davet edildi.
Kampanyayı buradan imzalayabilirsiniz
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