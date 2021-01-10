Uluslararası bilim sitesinden Bulu'nun tez analizi: 'Tezin bir bölümünün yüzde 50'si özgün değil'

10 Ocak 2021 Pazar, 14:19

Bilim danışmanı Elizabeth Bisk'in kendine ait blogu Science Integrity Digest'te (Bilim bütünlüğü özeti sitesi) kaleme aldığı yazısında AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Boğaziçi Üniversitesi’ne rektör olarak atanan eski AKP milletvekili aday adayı Prof. Dr. Melih Bulu'nun doktora tezindeki intihal iddialarını değerlendirdi.

"İstanbul'un en iyi üniversitelerinden Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri ve öğretim üyeleri, Melih Bulu'nun yeni başkan olarak atanmasının ardından bu hafta protesto etti" sözleri ile başladığı yazısında Bik şunları kaydetti:

"Bulu’nun atanması, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yakın bir müttefiki olduğu için akademik olmaktan çok siyasi olmakla eleştirildi. Atamayı eleştirenler ayrıca, yayınlanan makalelerinde ve doktora tezinde intihal yapmakla suçladı. Bulu'nun işletme yönetimi alanında doktora derecesi var. Bu haftaki protestolar sırasında, 2003 yılına ait tezi bir Türk arşiv sitesinden aniden kayboldu.

Burada, bu suçlamaların gerçek olup olmadığı görmek için Bulu'nun tezine daha yakından inceledim.

Twitter kullanıcısı @06JAnk, Bulu’nun doktora tezi üzerine, tezin ve eski kaynakların yan yana ekran görüntülerini gösterdikleri bir seri paylaştı."

Tüm bu karşılaştırmaların, bütün paragrafların kelimenin tam anlamıyla belli bir kaynaktan kopyalandığını gösterdiğini belirten Bik, "Paragraflardaki alıntıların sonlarında genelde kaynaklar belirtilir ancak söz konusu Twitter serisinde gösterilen kısımlardaki alıntıların hiçbirinde tırnak işareti kullanılmamış. Başka bir Twitter kullanıcısı, @Aslan_D_U, Bulu’nun MSc tezinin de büyük miktarda intihal içeren metinler içerdiğini gösteren benzer bir paylaşım serisi yazdı. Bunun üzerine Bulu’nun doktora tezine daha yakından bakmaya karar verdim. Doktora tezi, bir yüksek lisans öğrencisinin sadece araştırması hakkında yazabileceği bir şey değil, aynı zamanda güncel literatürü okuyup anlayabildiğini ve kendi sözleriyle yeniden ifade edebildiğini gösterdiği yerdir" dedi.

Bil öncelikli olarak, 2000 yılına ait Gulati, Nohria, and Zaheer, Strat. Mgmt J kaynaklı makale ile Bulu'nun 2003 yılında yazdığı doktora tezi karşılaştırdı. (Sağdaki yazı Bulu'ya ait)

Arından 1999 yılında kaleme alınan "Lakhal, Martel, Oral ve Montreuil, European Journal of Operational Research 118" kaynaklı makale ile Bulu'nun 2003 yılına ait doktora tezini karşılaştırdı. (Sağdaki yazı Bulu'ya ait)

Bik, Bulu'nun tezinin özellikle 3'üncü bölümündee, doktorasını tamamladığı yıl olan 2003'ten önce yayınlanan makale ve kitaplarda bulunan metinlerle aynı olan birkaç paragraf içerdiğini kaydetti.

Aşağıdaki fotoğrafta, Bulu'nun tezinin 3'üncü bölümünde eski kaynaklarla aynı olduğunu belirlenen paragraflar, farklı kaynak farklı renkte olacak şekilde çizilmiş:

Kopyalanan metnin gerçek miktarının yukarıda belirtilenden daha fazla olabileceğinden şüphelendiğini söyleyen Bilk, son olarak şu ifadeleri kullandı:

"Google Scholar'ın 2003 öncesinden indekslenmiş çok az makalesi var gibi görünüyor. Metnin bir kısmı 2003'ten sonra yayınlanan diğer doktora tezlerinde tam anlamıyla yer alıyor, bu da bazı paragrafların lisansüstü öğrenciler arasında oldukça popüler olduğunu gösteriyor olabilir.

Doktora tezinin bölümleri özgün görünse dahi birkaç paragraf gerçekten eski makaleler ve kitaplardan alınan metinlerle aynıdır. İntihal yüzdesini değerlendirmek zordur, çünkü birçok eski kaynak metin veya OCR taramalı PDF'ler olarak mevcut değildir ve bu nedenle aranması zordur. Ancak görünen o ki 3'üncü bölüm metninin yaklaşık yüzde 30-50'si özgün değil."



