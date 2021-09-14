Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu ile Tahran, 'nükleer'de uzlaşı sağladı

14 Eylül 2021 Salı, 04:00

Anlaşmaya göre UAEK uzmanları, nükleer tesislerdeki güvenlik kameralarına yeni hafıza kartları takabilecek ve bu sayede kameralara erişim hâlâ kısıtlı olsa bile görüntü çekimi devam edebilecek.

Grossi, “Bugün burada UAEK ekipmanlarının işleyişinin sürekliliğini sağlayan çok somut bir sonuca vardık. Bu bizim için gerekli olan garantileri ve gerekli bilgileri UAEK’ye ve dünyaya her şeyin yolunda olduğunu kanıtlamak için gerekliydi” dedi. İki hafta içerisinde Viyana’da yapılacak ve İran’ın da katılacağı UAEK yönetim kurulu toplantısının ardından Tahran’a tekrar geleceğini söyledi.