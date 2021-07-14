AKP'li yazardan Erdoğan'a: Hilal Kaplan'ı önemsiyorsa nüfusuna alsın
TRT yönetimine Hilal Kaplan'ı atayan AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a "Yeni Anayasa Cumhurbaşkanlığı Sistemi Yeni Türkiye" kitabının da yazarı olan Hacer Haniç'ten çok sert tepki geldi.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın TRT Yönetim Kurulu'na atadığı isimler arasında Hilal Kaplan'ın da yer alması, AKP'ye yakınlığıyla bilinen yazar Hacer Haniç'ten sert tepki aldı.
Erdoğan'ın kararıyla Mustafa Akış, Osman Urgun ve Erkan Durdu yönetim kurulu üyeliklerinden alınırken, yeni açıklanan yönetim kurulu listesine AKP'deki 'Pelikan' diye adlandırılan ekiple anılan Hilal Kaplan da dahil oldu.
Başkanlık sisteminin anlatıldığı "Yeni Anayasa Cumhurbaşkanlığı Sistemi Yeni Türkiye" isimli kitabın da yazarı olan AKP'li Haniç, Kaplan'ın atanmasını "iletişim intiharı" olarak niteleyip Erdoğan'a "Cumhurbaşkanımız Hilal Kaplan'a kıymet veriyorsa, önemsiyorsa nüfusuna alsın, evlat edinsin.." diye seslendi.
Haniç, 2018 yılında AKP'den milletvekili aday adayı da olmuştu.
İşte Haniç'in paylaşımları:
"Hilal Kaplan. Tepki çekileceğini bile bile TRT yönetim kuruluna atanıyor. Yanlış anlamayın tepki derken sol cenah gelmesin aklınıza, iktidarı belirleyen kesimden bahsediyorum. Ardı ardına yaşanan iletişim intiharları... zarara rızalı gitmektir bu...
Hilal Kaplan'ın TRT yönetim kuruluna atanmasını Kemal Kılıçdaroğlu mu talep etti? Hilal Kaplan korona olduğunda onu ilk arayan ve geçmiş olsun dileklerini ileten Kılıçtaroğlu'ndan bahsediyorum. Hilal Kaplan TRT yönetim kuruluna atandı ise muhalefet sevinsin...
Koskoca 'Türkiye Cumhuriyeti'nde devlet kurumlarına atayacak işinin ehli, yıpranmamış isimler bulunamıyor mu ki tepki çeken isimler dönme dolap gibi milletin gözüne sokuluyor. Devlet kurumları birilerini aklamanın, istihdam etmenin yeri değildir. Şikayet edip 'sol'u sollamak...
Cumhurbaşkanımız @RTErdogan Hilal Kaplan'a kıymet veriyorsa, önemsiyorsa nüfusuna alsın, evlat edinsin... Bu ve benzeri durumlara yapılacak açıklama bu kadar basit. Tarafgirliğin dibine batıp muhalefete durum üstünlüğü kazandırmış birini TRT kurumuna atamanın mantığı nedir?"
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