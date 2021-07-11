Demet Sağıroğlu'ndan kendisini hedef alan Hilal Kaplan'a: Siyasete alet ettiniz dini
Sanatçı Demet Sağıroğlu, kendisini hedef gösteren Sabah gazetesi yazarı Hilal Kaplan'a tepki gösterdi.
Hükümete yakınlığıyla bilinen Sabah gazetesi yazarı Hilal Kaplan, sanatçı Demet Sağıroğlu'nun takipçisiyle olan konuşmasının ekran görüntüsünü alarak sosyal medya hesabından Sağıroğlu'nu hedef alan bir paylaşımda bulundu.
Kaplan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "90’lı yıllar nostaljisini Arnavut kaldırımlarında sürükleyip üzerine tükürmüş. İyi oluyor, “aydınlanıyoruz”.." dedi.
90’lı yıllar nostaljisini Arnavut kaldırımlarında sürükleyip üzerine tükürmüş. İyi oluyor, “aydınlanıyoruz”.. pic.twitter.com/bxGae0DmAL— Hilâl Kaplan (@hilal_kaplan) July 11, 2021
Hedef gösterilen Demet Sağıroğlu ise sosyal medya hesabından karşılık vererek Kaplan'ın sözlerine tepki gösterdi.
"SİYASETE ALET ETTİNİZ"
Sağıroğlu paylaşımında şu ifadeleri kullandı;
"Hilal Kaplan beni hedef göstermiş.Ne denildiğini anlayamayan, ya da işine gelmeyen kadınlar da okusa kaç yazar, okumasa kaç yazar. Ben güyâ islam ve baş örtüsü düşmanıymışım. Siyasete alet ettiniz dinî, baş örtüsü altında güzelim inananları da kandırdınız.Hâlâ da devam! Yazık!"
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