Uluslararası e-ihracat platformu Worldef, ücretsiz eğitime başladı
Pandemi kısıtlamaları, e-ticaretin hızlı yükselişine neden olurken e-ticaret ve e-ihracat alanındaki işgücü talebine yetişilemiyor.
Uluslararası e-ihracat platformu Worldef, Milli Eğitim Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı ile birlikte gerekli işgücünü sağlamak üzere ücretsiz eğitime başladı. Türkiye’nin e-ticaret hacminin 2020 yılında 226 milyar 200 milyon liraya yükseldiğine dikkat çeken Worldef’in kurucusu Ömer Nart, e-ticarette yetişmiş işgücünün en büyük sorun olduğunun altını çizdi. Beş yıl içinde e-ticaret hacminin 25 milyar dolara çıkmasının beklendiğini de belirten Nart, “2019 yılında 54 bin e-ticaret firması kurulurken, 2020 yılında bu rakam 250 bine ulaştı. 2021 yılı sonunda ise bu sayının 350 bine çıkması bekleniyor. Pandemi süresince en az 200 bin e-ticaret firması faaliyete başladı” diye konuştu.
E-ticaret ve e-ihracat danışmanlığı gibi hizmetlere ihtiyaç duyulduğunu da kaydeden Nart, şöyle devam etti: “Worldef, Milli Eğitim Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı ile işbirliği yaparak sektördeki eğitim ve danışmanlık açığını kapatıyor. Firmalar yetişmiş e-ticaret elemanı bulmakta zorlanıyor. Biz de e-ticaret ekosistemi için gerekli işgücünü sağlamak üzere ücretsiz olarak eğitim veriyor ve işe yerleştirme yapıyoruz. Lojistik sektörü de dahil sektörde en az 1 milyon kişilik istihdam açığı bulunuyor. Yeni işe başlayanlar dört bin TL alırken, iki yıl içinde maaşlar yedi- sekiz bin TL’ye yükseliyor. E-ticaret müdürleri ise 20-25 bin TL civarında maaşlar alıyor.”
Video Haberler
- İndirimi duyan koştu! Kurallar hiçe sayıldı
- Protokolde 'teyze' krizi! Koruma ekipleri dil döktü
- Yer: Yalova... Kana kana su içerken görüntülendi
- Kaş'ta orman yangını
- Ankara'da korkutan olay: Zeminde titremeler hissettik
- 22 aracın lastiğini kesti; o anlar kamerada
- İstanbul'da torbacılar arasındaki çatışma anı kamerada
- İkinci el otomobil piyasası için tarih verildi
- Önce oynadılar sonra tekme tokat kavga ettiler
- Otobüste kavga! Şoförün yüzü kanlar içinde kaldı
En Çok Okunan Haberler
- Ebrar Karakurt, Türkiye'ye veda etti
- Bankalar hükümete karşı direnişe geçti
- TOGG şantiyesinde işçilere zulüm
- Almanya'dan kritik Sinovac aşısı kararı
- İlk seçimde ayrılacak
- Ünlü oyuncu İncilay Şahin yaşamını yitirdi
- Erdoğan'a dinletilen şarkının bestecisinden tepki
- Protokolde 'teyze' krizi! Koruma ekipleri dil döktü
- Erdoğan'ı eleştiren kişi saldırıya uğradı
- 2 milyon lira ve 4 kilo altın takıldı