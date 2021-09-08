Uluslararası e-ihracat platformu Worldef, ücretsiz eğitime başladı

08 Eylül 2021 Çarşamba, 04:00

Uluslararası e-ihracat platformu Worldef, Milli Eğitim Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı ile birlikte gerekli işgücünü sağlamak üzere ücretsiz eğitime başladı. Türkiye’nin e-ticaret hacminin 2020 yılında 226 milyar 200 milyon liraya yükseldiğine dikkat çeken Worldef’in kurucusu Ömer Nart, e-ticarette yetişmiş işgücünün en büyük sorun olduğunun altını çizdi. Beş yıl içinde e-ticaret hacminin 25 milyar dolara çıkmasının beklendiğini de belirten Nart, “2019 yılında 54 bin e-ticaret firması kurulurken, 2020 yılında bu rakam 250 bine ulaştı. 2021 yılı sonunda ise bu sayının 350 bine çıkması bekleniyor. Pandemi süresince en az 200 bin e-ticaret firması faaliyete başladı” diye konuştu.

E-ticaret ve e-ihracat danışmanlığı gibi hizmetlere ihtiyaç duyulduğunu da kaydeden Nart, şöyle devam etti: “Worldef, Milli Eğitim Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı ile işbirliği yaparak sektördeki eğitim ve danışmanlık açığını kapatıyor. Firmalar yetişmiş e-ticaret elemanı bulmakta zorlanıyor. Biz de e-ticaret ekosistemi için gerekli işgücünü sağlamak üzere ücretsiz olarak eğitim veriyor ve işe yerleştirme yapıyoruz. Lojistik sektörü de dahil sektörde en az 1 milyon kişilik istihdam açığı bulunuyor. Yeni işe başlayanlar dört bin TL alırken, iki yıl içinde maaşlar yedi- sekiz bin TL’ye yükseliyor. E-ticaret müdürleri ise 20-25 bin TL civarında maaşlar alıyor.”