CHP’den ‘Sanayi Sektöründe İstihdam’ çalıştayı
Daha önce tarım sektöründe ve engellilerin istihdamında karşılaşılan sorunları çalıştaylar ile ele alan CHP, bu seriyi “Sanayi Sektöründe İstihdam Sorunları ve Çözüm Önerileri Çalıştayı” ile sürdürecek.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun talimatıyla, farklı sektörlerde yaşanan istihdam sorunlarını tartışmak ve somut çözüm önerileri geliştirmek için hazırlıkları Genel Başkan yardımcıları Yüksel Taşkın ve Veli Ağbaba başkanlığında yürütülen çalıştay serisi başlatılmış, bu kapsamda ilk olarak 16 Haziran’da “Tarımda İstihdam Sorunları ve Çözüm Önerileri” başlığıyla Adana’da, daha sonra 24 Haziran’da “Engellilerin İstihdam Sorunları ve Çözüm Önerileri” başlığıyla İstanbul’da çalıştaylar gerçekleştirilmişti.
Üçüncü çalıştay, bugün Kocaeli’de, “Sanayi Sektöründe İstihdam Sorunları ve Çözüm Önerileri” başlığıyla düzenlenecek. Çalıştayın koordinatörlüğünü ise CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan yapacak.
Sektör temsilcilerinin katılacağı çalıştayda, sanayi sektöründe istihdamı artırmaya yönelik somut çözüm önerileri ele alınacak. 11 farklı sektör ve alanda düzenlenecek çalıştayların tamamlanmasının ardından hazırlanacak raporlar, CHP lideri Kılıçdaroğlu’na sunulacak.
Kılıçdaroğlu’nun, sektörlere özgü istihdam önerilerini, eylülde İzmir’de yapılması planlanan “Üreten Bir Türkiye İçin İstihdam Kurultayı“nda kamuoyuyla paylaşması bekleniyor.
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