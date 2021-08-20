Çinli cep telefonu üreticisi Vivo, Üç yılda iki bin istihdam sağlanacak
Dünya çapında beşinci sırada yer alan ve 400 milyondan fazla kullanıcısı bulunan Çinli cep telefonu üreticisi Vivo, Türkiye’de üç yıl içinde iki bin kişiye istihdam sağlayacak.
Gebze Güzeller Organize Sanayi Bölgesi’nde 20 bin metrekarelik alanda üretim yapan şirketin yıllık maksimum kapasitesi beş milyon adet olacak. Türkiye’deki hedefi de kullanıcıların ilk beş markasından biri olmak.
Şirket V21 serisini, Vivo Türkiye Genel Müdürü Ted Dai ve Pazarlama Müdürü Selin Dayıoğlu Kıran’ın katılımıyla tanıttı. Verilen bilgiye göre şirket Türkiye’deki üretim merkezinde ilk olarak yapay zekâlı Y11s modelini üretti. Üretim bandından yeni modeller de gelecek.
Marka, yeni V21 serisinde yer alan V21 ve V21e akıllı telefonlarını Türkiye’de piyasaya sürdü. V21, aI gece portresi, süper gece modu, gelişmiş otomatik odaklama ve stabil 4K video gibi özellikleri bir araya getiriyor. V21, 7.29 mm ince gövdesiyle dikkat çekiyor. V21’in satış fiyatı 5 bin 299 TL, V21e ise 4 bin 699 TL olacak.
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