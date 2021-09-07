İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin hedefi 200 bin kişiyi istihdam etmek

07 Eylül 2021 Salı, 04:00

Türkiye’nin en büyük sorunu, işsizlik. Türkiye İstatistik Kurumu’nun verilerine göre 2021 yılının haziran ayında işsizlik oranı yüzde 10.6. Ancak gerçek veriler özellikle genç işsizliğinin yüzde 40’ları geçtiğini gösteriyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), bu gerçekten yola çıkarak İstanbul’un 39 ilçesinde iş arayanlarla ve işverenleri Bölgesel İstihdam Ofisleri (BİO) aracılığıyla buluşturuyor. İki yılda

20 bin kişi iş sahibi yapılırken beş yılın sonunda hedefin 200 bin kişiyi işe yerleştirmek olduğu belirtildi.

Her ilan için on binlerce başvuru yapıldığını ve milyonlarca özgeçmişin ellerinde olduğunu belirten Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları’ndan sorumlu Başkan Danışmanı Yiğit Oğuz Duman, Bölgesel İstihdam Ofisleri ve faaliyetleri hakkında bilgi verdi. Bu ofisler aracılığı ile 7 bin 500 kişinin yönetici pozisyonunda işe yerleştirildiğini de aktardı. Oğuz, şu bilgileri verdi:

- İkisi mobil olmak üzere 13 adet BİO ofisi kuruldu.

- İŞKUR’dan aldığımız yetkiyle İstanbul’da istihdam ve yardım haritasına göre 13 adet Bölgesel İstihdam Ofisi kurduk.

- İşverenle iş arayanı Avrupa yakasında Bağcılar, Bahçelievler, Bayrampaşa, Büyükçekmece, Küçükçekmece, Silivri, Sultangazi ve Şişli ofislerinde, Anadolu yakasında da Kartal, Sancaktepe, Tuzla, Ümraniye ve Üsküdar ofislerinde buluşturuyoruz.

- Kurduğumuz sistemde işveren ihtiyacını bize bildiriyor. İSMEK’ler aracılığıyla yetiştirdiğimiz insanlar nitelikli insan kaynakları ekibiyle işe yerleştiriliyor.

AMAZON BİN KİŞİ

Büyük firmaların kendilerine yaptığı başvurular hakkında da dikkat çekici bilgiler paylaşan Duman, şunları söylüyor:

“Perakende işi yapan büyük bir firma bize başvurarak nitelikli yazılımcı bulamadıklarını bildirdi. Onlara ‘istediğiniz nitelikleri belirtin, yetiştirelim ama siz de bize istihdam sözü verin’ dedik. Onlar bu sözü verdi. Nitelikli gençleri bulduk. Amazon Türkiye’ye geleceğini söyledi. Tuzla’da bin kişilik bir lojistik merkezi açacağı için personel istedi. Ona ihtiyacı olduğu profilde personel sağladık” dedi.

Türkiye’de böyle bir profil için parasız hizmet veren istihdam bürosu olmadığına da dikkat çeken Duman, “Asıl önemli olan

İSMEK, Bölgesel İstihdam Ofisi ve partnerlerle bir üçgen kuruyoruz. Şu an yürüyen bir projemiz var. Uluslararası Çalışma Örgütü (İLO), ‘Türkiye’de ciddi bir göçmen kitlesi var. Bunların

bir kısmını vatandaş yapıyorsunuz. Bunlar işsiz olursa ciddi sorunlar olur’ dedi. Mesela moto kuryeler. Yarısı çalışma izni olan göçmenler yarısı da Türk olacak şekilde seçiliyor.”