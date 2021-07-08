Uluslararası ödüllü müzisyen Ali Deniz Kardelen’den: ‘’Diverse’’

08 Temmuz 2021 Perşembe, 14:01

Türk gitarist Ali Deniz Kardelen’in Anadolu ve Orta Asya tınılarını barındıran ikinci albümü “Diverse” 9 Temmuz cuma günü müzikseverlerle buluşacak.

Indiana State'den birincilik, Kanada Gitar Festivali’nden ikincilik alan ödüllü sanatçının 8 şarkılık enstrümental albümünde kendi eserlerinin yanı sıra Aşık Veysel-Kara Toprak yorumu da yer alıyor

ALİ DENİZ KARDELEN KİMDİR?

Ali Deniz Kardelen müziğe küçük yaşlarda piyano ile başladı. 11 yaşında gitar ile tanışmasının ardından müzik yolculuğuna gitar ile devam etme kararı verdi. Farklı gitar stilleri üzerine yıllar süren deneyimlerin ardından, çalışmalarını kendisini en iyi ifade edebileceğine inandığı ‘’Fingerstyle’’ çalım tekniğine adadı. Bas, eşlik, melodi ve perküsif öğelerin birleşimi olan 4 boyutlu ‘’Fingerstyle’’ çalım tekniği üzerine çok sayıda beste düzenleme çalışması yaptı.

Bu çalışmalardan akustik ve arp gitar ile icra ettiği seçki eserler ‘’First Steps’’ (2016) albümü başlığıyla “Gitar Dünyası’nın en Yenilikçi Sanatçılar Birliği’’ olarak anılan ‘’Fretmonkey Records’’ etiketi altında dinleyicilerle buluştu. Amerika kıtasında düzenlenen Indiana Eyaleti Fingerstyle Gitar Yarışması’nda birincilik, Kanada Uluslararası Gitar Festivalinde ikincilik ödüllerini kazandı. Ali Deniz Kardelen, NAMM Show Los Angeles'da ana sahnede çaldı. Amerika, Kanada, Almanya, Fransa, Avusturya, Litvanya, Bulgaristan ve Çin’de konserler verdi.

Günümüzde Ali Deniz Kardelen, Çanakkale’den kıtalara uzanan müzik yolculuğunda dinleyicileri ile buluşabileceği her platformda müziğini paylaşmaktadır. Gitarist ve besteci kimliği yanı sıra “Gitar Muhabbetleri” programının yapımcılarından olan sanatçı, Türkiye Fingerstyle Cemiyeti’ni kurmak için organizasyonlar düzenlemekte ve “Fingerstyle Gitar Metodu” hazırlamaktadır.