Ümit Özdağ: Milletimizin yüzde 90’dan fazlasının oyuna talibiz
İstanbul Bağımsız Milletvekili Ümit Özdağ, ziyaretler için geldiği Adana'da 'Ayyıldız Hareketi'nin yol haritasını paylaştı. Özdağ, "Milletimizin yüzde 90’dan fazlasının oyuna talibiz" dedi.
'Ayyıldız Hareketi'nin lideri, İstanbul Bağımsız Milletvekili Ümit Özdağ, Adana’da Bağımsız Milletvekili İsmail Koncuk ile birlikte basın mensupları ve STK temsilcileriyle bir araya geldi. Bütün Anadolu'yu karış karış gezeceklerini anlatan Ümit Özdağ, "Biz milletimizin yüzde 90’dan fazlasının oyuna talibiz" diye konuştu.
'Ayyıldız Hareketi’nin yol haritasını da paylaşan Özdağ, 'Atatürk çizgisinde partileşme hareketi' olduğunu belirterek, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ebedi istirahatgahında ziyaret ederek, yola çıktık. Aynı gün 'Ankara Ayyıldız Hareketi'nin eş güdüm merkezini kurduk. Buna müteakiben her şeyin başladığı yere yolculuk yaptık" dedi.
Ümit Özdağ, daha sonra beraberindeki heyetle Seyhan’da Atatürk Caddesi'ndeki esnafı ziyaret etti. Esnafla sohbet eden Özdağ, kurulacak partisi hakkında bilgilendirme yaptı.
Video Haberler
- Erdoğan, Görevi devraldığımda ağaç mağaç yoktu dedi
- Otobüste skandal olay! Polis o genci arıyor
- Sahne sokakta dedi, şarkısıyla çağrıda bulundu
- Dev yılanı gören çiftçi şaşkınlığını gizleyemedi
- CHP'li Toprak, Erdoğan'ın 'müjdeleri'ni yorumladı
- Pitbull saldırısı! Terier cinsi köpeği havada kaptı!
- Kamera kayıtları incelendi, tacizci saldırgan yakalandı
- Dikkat! Trafikte sizin de başınıza gelebilir
- Temizlik görevlisi vicdanının sesini dinledi
- Dalgıçlar tarafından çıkarıldı, görenler şaştı kaldı
En Çok Okunan Haberler
- LGS sınavı arasında şaibe iddiası
- Biz seni Çakıcı’nın elinden almadık mı
- Portakal, Peker'in gözden kaçan sözüne dikkat çekti
- Sedat Peker’in verdiği tarih
- Ayvalık halkından 'mera' tepkisi
- Ekonomist Özgür Demirtaş'a ölüm tehdidi
- 70 milyon liralık vurgun
- AKP'li Külünk'ün '17-25' açıklaması yeniden gündemde!
- 'Bahsettiği bakanlık İçişleri Bakanlığı...'
- Bakan Yardımcısı Birpınar'ın diğer maaşı ortaya çıktı!