Disipline sevk edilen Ümit Özdağ'dan ilk açıklama

30 Ekim 2020 Cuma, 14:39

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu hakkındaki FETÖ’cü iddialarının ardından Disiplin Kurulu'na sevk edilmesiyle ilgili yazılı açıklama yaptı.

Özdağ, açıklamasında sürecin İYİ Parti Disiplin Yönetmeliği'ne göre ilerlemediğini ve hukuki olmadığını savunarak şunları söyledi:

“Disipline sevk gerekçesi olarak bazı il ve 108 ilçe başkanının dilekçesi gösterilmiştir. İYİ Parti; anayasanın iktidar tarafından askıya alındığı, kuvvetler ayrılığının tasfiye edildiği bir önemde hukukun üstünlüğü ve kuvvetler ayrılığına dayanan bir parlamenter sistemi yeniden tesis etmek maksadıyla kurulmuştur.

Amacı hukukun üstünlüğünü sağlamak olan bir siyase partinin önce kendi iç hukukuna saygı göstermesi gerekir. İYİ Parti’nin disiplin yönetmeliğinde yapılan düzenlemelere uygun davranması gerekir ki, iktidara geldiği zemen hukukun üstünlüğü ilkesine uygun hareket edeceğine dair, siyasal kampanya çerçevesinde ‘vahşi Batı’daki siyasal linç’ ilkelerine göre gelişmiştir. Ve bu kabul edilebilir değildir.

‘İL BAŞKANI BANA HAKARET ETMİŞTİR’

Disipline sevk edilmeme neden olan konu, katıldığım bir televizyon programında İstanbul İl Başkanı’nın Kazakistan’da FETÖ tarafından kurulan bir STÖ’nün başkan yardımcılığı konusuna açıklık getirmesini istememdir. İl başkanı, bu konuda kamuoyunu tatmin edecek bir açıklama yapamamış, bunun yerine mahkemeye verdiği dilekçeden başlayarak, televizyonlarda ve teşkilatlarda bana hakaret etmiştir. Keza, İYİ Parti’nin değişik makamlardaki yetkilileri , İYİ Parti’nin yüksek menfaatlerini savunacak bir pozisyon alacak ve gerçeği arayacakları yerde, beni suçlamayı tercih etmişlerdir. Genel Merkez ve İYİ Parti grup yetkililieri, ne yazık ki yaşanan süreci, Türkiye’de FETÖ ile mücadele konusunda parti programında madde bulunan ve FETÖ sızmaları konusunda en temiz parti olması için başarıyla mücadele ettiğimiz İYİ Parti’yi savunacak şekilde değerlendirmemişlerdir.

İYİ Partimizin yetkili kurullarına, İYİ Parti’ye gönül veren milyonlara ve Türk kamuoyuna önümüzdeki süreçte bu açıklamayı neden yapmak zorunda kaldığımı detaylarıyla açıklayacağım.”