Aleyna Çakır'ın babasından Ümitcan Uygun'un tahliyesine tepki
Aleyna Çakır'ın babası Mehmet Esen, kızının öldürülmesindeki baş şüpheli Ümitcan Uygun'un tahliye edilmesine tepki göstererek, "Bu yapılan gariban çocuğuna değil de zengin çocuğuna yapılsaydı şimdiye ülkeyi ayağı kaldırırlardı. Ama bizim paramız olmadığı için örtbas ediliyor" dedi.
Aleyna Çakır olarak bilinen Sema Esen'in babası Mehmet Esen, kızının ölümüyle ilgili hakkında soruşturma yürütülen Ümitcan Uygun'un 'uyuşturucu kullanımını özendirmek' suçundan tutuklu bulunduğu cezaevinden tahliye edilmesine tepki gösterdi.
Tahliye haberleri sonrası karara tepki gösteren baba Mehmet Esen, "Devlet erkanı ile çekindiği resimleri yayınlayarak boy gösteriyor. Bir fakir çocuğu olsa en az 50 sene alırdı, şöyle adalet olur mu? Bizim çocuğumuzu delilleri ile birlikte katilini serbest bırakıyorlar. Bu yapılan gariban çocuğuna değil de zengin çocuğuna yapılsaydı şimdiye ülkeyi ayağı kaldırırlardı. Ama bizim paramız olmadığı için örtbas ediliyor. Artık Allah’a havale ediyorum" ifadelerini kullandı.
Uyuşturucu kullanımı görüntüleri üzerine geçtiğimiz 10 Ocak’ta gözaltına alınan Uygun, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece ‘uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanmak ve kullanılmasını alenen özendirmek’ suçundan tutuklanmıştı.
İlgili Haberler
- Aleyna Çakır'ın ölümünün baş şüphelisi Ümitcan Uygun'un tahliye edilmesine tepkiler çığ gibi büyüyor
- Aleyna Çakır’ın ölümünün baş şüphelisi Ümitcan Uygun tahliye edildi
- Aleyna Çakır davasına katılmayan sanığa zorla getirme kararı!
- Tanık, Ümitcan Uygun'un Aleyna Çakır'ı zorla çalıştırıp şiddet uygulandığını anlattı
Video Haberler
- Rize'de sel felaketinin yeni görüntüleri ortaya çıktı
- Meteor düşüşü Bursa’da görüntülendi
- Antalya'da feci kaza: 2 ölü, 5 yaralı
- Zincirleme kazada ölü sayısı 4'e yükseldi
- Taksim’de virüsü unuttular, maskesiz gezdiler
- Polisleri görünce aracını park edip, yaya rolü yaptı
- Bursa’da benzeri görülmemiş olay!
- Tacizciyi otobüste ifşa edip kameraya aldı
- Beşiktaş'ta ters durak şaşkınlığı
- Fırtınada minarenin sallandığı anlar kamerada
En Çok Okunan Haberler
- Selçuk yanıtladı: Okullar ne zaman açılacak?
- Kız çocuğunun başının taşla ezildiği mahallede protesto
- Son anketi paylaştı! Cumhur ittifakını üzecek sonuç
- Erdoğan, yeni ittifak peşinde
- Cengiz Holding'den 'Melih Bulu' açıklaması
- Limanda dev uyuşturucu operasyonu!
- 'Tarihi geçmiş aşıları kullandılar' iddiası
- A101 bozulan ürünleri zorla çalışanlarına satıyor!
- Eski Fenerbahçeli oyuncu, trafik kazasında yaralandı
- Beş yılı çalınan Gölpınar: Şimdi sadece Akp’liler..