Ümitcan Uygun'un ağabeyi Erol Uygun tutuklandı
Ümitcan Uygun'un ağabeyi Erol Uygun, kardeşinin Esra Hankulu'nun ölümüyle ilgili tutuklanmasının ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar nedeniyle tutuklandı.
Ankara'da, Esra Hankulu'nun (25) evinde ölü bulunmasıyla ilgili soruşturma kapsamında 'kasten öldürme' suçundan gözaltına alınan Ümitcan Uygun (27), kuvvetli suç şüphesi nedeniyle tutuklandı. Tutuklama kararında Esra Hankulu'nun tırnaklarındaki DNA profillerinin, şüpheli Uygun'un DNA profilleri ile uyumlu olduğu da belirtildi.
Ümitcan Uygun'un tutuklanmasının ardından sosyal medya hesabı üzerinden, 'devleti aşağılayıcı' paylaşımlar yaptığı tespit edilen ağabeyi Erol Uygun, gözaltına alındı.
EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN AÇIKLAMA
Erol Uygun'un gözaltına alınması sonrası Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, "Esra Hankulu'nun ölümüyle ilgili olarak Ümitcan Uygun'un gözaltına alınması sonrası, '@umitcanuygun_' sosyal medya hesabı üzerinden, devletimizi aşağılayıcı paylaşımlar yaptığı tespit edilen ağabeyi Erol Uygun, cumhuriyet savcılığının talimatıyla 6 Ağustos 2021 günü yakalanarak gözaltına alınmıştır. Konuyla ilgili adli işlemler devam etmektedir" denildi.
TUTUKLANDI
Erol Uygun da emniyetteki işlemlerinin ardından bu sabah sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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