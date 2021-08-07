Ümitcan Uygun'un ağabeyi Erol Uygun tutuklandı

07 Ağustos 2021 Cumartesi, 13:27

Ankara'da, Esra Hankulu'nun (25) evinde ölü bulunmasıyla ilgili soruşturma kapsamında 'kasten öldürme' suçundan gözaltına alınan Ümitcan Uygun (27), kuvvetli suç şüphesi nedeniyle tutuklandı. Tutuklama kararında Esra Hankulu'nun tırnaklarındaki DNA profillerinin, şüpheli Uygun'un DNA profilleri ile uyumlu olduğu da belirtildi.

Ümitcan Uygun'un tutuklanmasının ardından sosyal medya hesabı üzerinden, 'devleti aşağılayıcı' paylaşımlar yaptığı tespit edilen ağabeyi Erol Uygun, gözaltına alındı.

EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN AÇIKLAMA



Erol Uygun'un gözaltına alınması sonrası Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, "Esra Hankulu'nun ölümüyle ilgili olarak Ümitcan Uygun'un gözaltına alınması sonrası, '@umitcanuygun_' sosyal medya hesabı üzerinden, devletimizi aşağılayıcı paylaşımlar yaptığı tespit edilen ağabeyi Erol Uygun, cumhuriyet savcılığının talimatıyla 6 Ağustos 2021 günü yakalanarak gözaltına alınmıştır. Konuyla ilgili adli işlemler devam etmektedir" denildi.

TUTUKLANDI

Erol Uygun da emniyetteki işlemlerinin ardından bu sabah sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.