Ümraniye'de özel halk otobüsü iş yerine girdi
Ümraniye Alemdağ Caddesi üzerine freni boşalan özel halk otobüsü kontrolden çıkarak bir iş yerine girdi.
Altınşehir Mahallesi, Alemdağ Caddesi'nde saat 07.00 sıralarında Emrah G. hakimiyetindeki 34 HY 095 plakalı özel halk otobüsü iddiaya göre freni boşalarak iş yerine girdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otobüsün içinde 6 yolcu olduğu öğrenilirken, kazada ölen ya da yaralanan olmadı.
Kaza nedeniyle caddede trafik yoğunluğu yaşandı. Kazayı gören vatandaşlar, "Freni boşaldı, yolda ıslak olduğu için kayarak dükkana girdi" dedi.
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