Ünal Karaman: Olayın bir de psikolojik yönü var
Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Ünal Karaman, Galatasaray’ı 2-0 mağlup ettikleri maçın ardından, "Bu galibiyet bizim için bir başlangıç" dedi.
Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Ünal Karaman, Galatasaray’ı 2-0 mağlup ettikleri maçın ardından, "Bu galibiyet bizim için bir başlangıç" dedi.
Süper Lig’in 27. haftasında Çaykur Rizespor, sahasında Galatasaray’ı 2-0 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Teknik Direktör Ünal Karaman, şu ifadeleri kullandı: “Galatasaray takımı talihsizlik yaşadı. Dua ediyorum ki oyuncuların sakatlıkları futbol hayatlarını etkileyecek durumda olmaz. Zor bir süreçten geçtik. Lige verilen aranın uzunluğu ve streslerin yaşandığı süreçte çok disiplinli çalıştık. Bu süreci spor adamları olarak ilk defa tecrübe ettik. Olayın psikolojik yanları da var. Sakatlıkların daha sayısının artacağı söz konusu olabilir. Oyuncularım bu süreçte çok iyi çalıştılar. Takım ruhu içerisinde bir arada olduk. Bugün o çalışmanın karşılığını aldık. Bu bizim için bir başlangıç. İnşallah beklentilere cevap verecek güzel oyunlarla ligi tamamlarız.”
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