Üniversite öğrencileri Aylin ve Can, uluslararası arenada Türkiye'yi temsil edecekler

30 Kasım 2020 Pazartesi, 15:04

38 ülkeden 3 bin 865 başvuru alan Red Bull Basement programında, Türkiye'den yapılan 172 proje arasından Plantric seçilmişti. 2015 yılında teknolojiyi kullanarak şehirlerindeki sosyal ve çevresel problemleri çözmeye çalışan genç yaratıcıları ve geliştiricileri desteklemek adına Sao Paulo’da kurulan Red Bull Basement, öğrencilerin yenilikçi fikirlerini gelişen teknoloji ışığında hayata geçirmeleri ve bunları sürdürülebilir işlere dönüştürebilmeleri için ortam ve destek sağlıyor.

“KENDİ KENDİNE YETEBİLEN BAHÇE”

38 ülkenin kazananlarıyla 13 Aralık’ta ikinci etabı gerçekleşecek olan yarışmada Türkiye’yi temsil eden genç girişimciler Aylin Yazıcı ve Cem Zenginel, geliştirdikleri inovatif iklim eylemi ve enerji projesi olan Plantric’i “Kendi Kendine Yetebilen Bahçe” olarak tanımlıyor ve sözlerine şöyle devam ediyorlar: “Bu sistem yemek atıklarının kompostlanma yöntemine dayalı olarak çalışır. Üç ana çalışma bölümünden oluşur; yemek atıkları için konteyner, büyük toprak kap ve otomatik sulama sistemi. Sistem, gıda atıkları konteynerlara döküldükten sonra çalışır ve saksıda bulunan toprağı gübreleyerek bitkilerin büyümesi ve gelişmesi için enerji sağlar. Çürütmenin genelde olumsuz bir anlamı vardır ama konu kompost olunca çürütmek yeniden yaşatmak demek. Çöp alanlarının %60’ı yiyecek atıklarından oluşuyor. PLANTRIC öncelikle yiyeceklerin çöp alanlarına girmesini engelleyecek. Bu sayede enerji kaynağı olan gıdalar diğerlerinden ayrışacak. Sadece organik gübre elde etmekle kalmayıp bunu bir bitki gelişim sürecinin içine dâhil edecek. Kullanıcı, yiyeceği attığında potansiyel olarak bir bitki yetiştirmiş olacak. En güzel tarafı ise sistem tüm bu süreci, sulamasına kadar kendisi sağlayacak.”

BUNDAN SONRAKİ SÜREÇ

Daha önce 2018’deki finali Berlin’de, 2019’daki finali ise Toronto’da gerçekleşen yarışmanın bu sene global atölyesi ve finali pandemi nedeniyle online olarak gerçekleştirilecek.

Konuya ilişkin süreci değerlendiren genç girişimciler, şöyle konuştu:

“Geliştirme aşaması devam ederken 10-12 Aralık tarihleri arasında Global Workshop adı verilen, final sunumları ve konuşmaları için bizlere yardımcı olacak “trainer” mentörlerle son sunum hakkında konuşmalarımız olacak. Bu sene online olduğundan Red Bull’un bize söylediği; sanal bir dünya yarattıkları ve bizi burada sürprizlerin beklediği. 13 Aralık tarihinde de global sunumlarımızı gerçekleştireceğiz ve 38 ülke arasından dünya kazananı belirlenecek. Yarışmadan sonra da projemizi geliştirmek ve dünyayı daha güzel bir yer yapabilmek için aynı motivasyonla çalışacağız.”

EŞSİZ BİR DENEYİM ZORLU BİR SÜREÇ

Aylin Yazıcı projenin kendisine katkıları için, “Global bir yarışmada bu aşamada bile, böylesine bir derece almak bizlere eşsiz deneyim kattı. Birbirinden deneyimli ve büyük işler başarmış kişilerle görüşüp kendi projemizi anlatma fırsatı elde ediyoruz, onların değerli yorumlarını alıyoruz. Hem proje şekillenmesinde hem de kişisel gelişimimizde, özellikle girişimcilik ruhu açısından, çok fazla şey katıyor diyebilirim. ” derken, devam eden çalışmaları için: “Bedenen tabi ki yoruluyoruz. Ekip olarak çok çalışıp, gecemizi gündüz ediyoruz. Psikolojik açıdan da bu bedensel yorgunluk ister istemez etkiliyor fakat günün sonunda alacağımız olumlu yorumlar ve başardığımızı, başaracağımızı görmek bile o yorgunluğu üzerimizden anında atıyor. Projemizi adım adım ve sağlam ekibimiz ile ilerletiyoruz. Biz öyle bir ekibiz ki enerjimiz, motivasyonumuz çok yüksek. Bunu karşıya da aktarabiliyoruz. Birbirimizi yükseltip, motive edebiliyoruz” diye konuştu.

Ekibin diğer bir üyesi Can Zenginel, “Fikrimizi dünyaya tanıtma şansını bulabildiğimiz bu yarışmada, 172 tane birbirinden değerli başvuru arasından önce oylamada aldığımız destek daha sonra da lokal ve global jürinin seçimi sonucunda Türkiye kazananı olmak bizi çok gururlandırdı. Bu heyecan ve motivasyonla ülkemizi global buluşmada en iyi şekilde temsil edip derece getirmek için yorgunluk bilmeden var gücümüzle çalışıyoruz. Mental ve zihinsel yorgunluğumuzu çevremizden gördüğümüz destek azaltıyor diyebilirim.” dedi ve konuşmasına şöyle devam etti, “1 Kasım’da ülke kazananı seçildikten sonra dahil olduğumuz 5 haftalık geliştirme süreci, fikrimizi hayata geçirme sürecinde bize yardımcı oluyor. Prototip süreci için sağlanan finansman ve verilen çalışma alanının yanında ulusal ve uluslararası mentorlerle gerçekleştirdiğimiz görüşmelerin bize hayat boyunca yol göstereceğini düşünüyoruz. Ayrıca Global buluşmada küresel teknoloji liderleriyle sağlanacak iş ağının bize çok şey katacağı kanaatindeyiz. Projemizin hayata geçmesiyle ülkemizde ve dünyadaki çevre bilincine de fayda sağlayacağını düşünüyoruz” diye belirtti

EKİBE TAM DESTEK

Diğer girişimcilerden gördükleri destekten ve herkesin kendilerine yardımcı olmak istemesinden çok mutlu olduklarını belirten ekip,“Bize atanan ve süreç ile ilgili her türlü desteği sağlayan, bizim neler yaptığımızı sıklıkla takip eden Red Bull sosyal inovasyon proje yöneticisi Ege Dikencik bu süreçte yanımızda. Her türlü sorumuzu ve problemimizi ona danışıp ilerliyoruz. Aynı zamanda yine Red Bull’un sağladığı yerel mentorlerimiz arasında İBB Akıllı Şehirler Departmanı’ndan Burcu Özdemir, Boğaziçi Üniversitesi Girişimcilik Merkezi Direktörü Oğuzhan Aygören, Milli Basketbolcu ve melek yatırımcı, girişimci Sinan Güler bulunuyor” dedi.

GENÇ FİNALİSTLERDEN TAVSİYELER

Hiç bir zaman denemekten ve fikirlerin sunulmasından çekinilmemesi gerektiğini belirten Aylin Yazıcı, söylerine şöyle devam etti: "Girişimcilik ruhu öyle bir şey ki, bir kere o hazzı ve başarmanın verdiği mutluluğu tattığınızda hayatınız boyunca bu düşünce biçiminden çıkamıyorsunuz. Girişimci olmak inandığınız şeyin peşinden ne olursa olsun gitmektir. Her fikir değerlidir. Bugün olmadıysa bu fikrinizin yetersizliği değil, doğru yere ve doğru segmente odaklanmadığınızdandır.”

Can Zenginel ise “Girişimciliğin bir iş değil yaşam biçimi olduğunu benimsemeleri, sadece derslere girip ortalama yükseltip diploma almaya endeksli olmamaları, sürekli kendilerini geliştirmeleri ve hata yapmaktan korkmadan cesurca davranmaları yaşıtlarıma verebileceğim tavsiyeler arasında” dedi.

“2020’NİN EN İYİ FİKRİ”

Plantric ülke kazananı seçildiğinde; prototip için temel fon, ilgili alanlarda uluslararası uzmanlardan mentorluk, iş bağlantıları için ortam ve çalışma alanı sunulmuştu. Global finalde seçilen “2020’nin En İyi Fikri” ödülünü alan ekip ise fikirlerini hayata geçirmelerine yardım edecek bir kaynak paketinin sahibi olacak. Final kapsamında atölye çalışmaları, mentorluk oturumları ve çok daha fazlasını içeren üç gün; büyük son sunum ve ‘2020'nin En İyi Fikri’nin duyurulmasıyla sonuçlanacak. Ayrıca Aylin Yazıcı ve Can Zenginel, iş ilişkileri ve bağlantılar sonucu dünyanın ileri görüşlü düşünce liderlerinden bazılarına erişim sağlayacaklar.