Üniversite öğrencileri Ege Üniversitesi’ni 'mühürledi': "Kayyım Necdet gidecek biz kalacağız"

11 Ocak 2021 Pazartesi, 20:54

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Boğaziçi Üniversitesi rektörlüğüne atanan AKP'li Melih Bulu'ya tepkiler büyüyor. Ege Üniversitesi öğrencileri, atama ile rektör olan Prof. Dr. Necdet Budak’a karşı üniversiteyi mühürledi.



Ege Üniversitesi'nin önünde toplanan öğrenciler Prof. Dr. Necdet Budak'ın okulu polisler ve özel güvenlikle ile doldurduğunu ve öğrenci düşmanı bir anlayış sürdüğünü söylediler.

Öğrenciler tarafından yapılan açıklama şu sekilde:

"Evet bugün hep birlikte buradayız. Boğaziçi’ne atanan kayyım rektöre karşı büyüyen tepkilerin bizde yarattığı heyecan bir arada olursak her şeyi değiştirebileceğimize olan inancımızı yeniden, kuvvetlice ortaya çıkardı. Bu yüzden bizler öğrenciler, akademisyenler ve üniversite personelleri yani tüm üniversite bileşenlerini olarak bir araya geldik ve İzmir Üniversite Dayanışmasını kurduk. Yaşasın Üniversite Dayanışması!

Bizi bir araya getiren; uzun yıllardır akademiyi biat ettirmeye ve kontrolü altına almaya çalışan, hukuku kendi sopası gibi kullanarak üniversiteleri kendi kaleleri haline getirmeyi hedefleyen siyasal iktidardı.

Bizi bir araya getiren; bu toplumda var olan bütün adaletsizliklere karşı hep bir ağızdan yükselttiğimiz demokrasi talebiydi.

Bizi bir araya getiren; ırk, dil, din, cinsiyet, cinsel yönelimlerimizle ayrıştırıldığımız bu günlerde türcü, ırkçı, cinsiyetçi, LGBTİ+fobik söylemleri kampüslerimizden söküp atma kararlılığımızdı.

Bir aradayız, çünkü birlikte güçlüyüz. Gücümüze güveniyor ve değiştirebileceğimizi biliyoruz. Üniversiteler Bizimdir Bizimle Özgürleşecek!

Boğaziçi’nde Kayyum Rektör AKP’li Melih Bulu'ya karşı kıvılcımlanan bu ateşin bir parçası olmamız gerektiğinin bilinciyle İzmir’deki kayyumlara karşı hep birlikte mücadele edeceğimizi buradan bir kere daha belirtmek istiyoruz.

Melih Gidecek Biz Kalacağız!

AKP’nin 2007’de milletvekili, 2017’de Ege Üniversitesi’ne rektörü olan Necdet Budak’ı ve onun okulumuza güvenlik şube müdürü atayacak kadar ileri giden öğrenci düşmanı uygulamalarını istemiyoruz.

Necdet Gidecek Biz Kalacağız!

"NÜKHET GİDECEK BİZ KALACAĞIZ"

AKP’nin 22. ve 23. Dönem milletvekili ve eski genel başkan yardımcısı Nükhet Hotar’ı ve onun topluluklarımızı kapatarak bizleri tahakküm altına alan uygulamalarını istemiyoruz. Nükhet Gidecek Biz Kalacağız!"