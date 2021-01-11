Üniversite öğrencileri Ege Üniversitesi’ni 'mühürledi': "Kayyım Necdet gidecek biz kalacağız"
AKP'li Melih Bulu’nun Boğaziçi Üniversitesi’ne rektör olarak atanmasının ardından tepkiler sürüyor. Ege Üniversitesi öğrencileri, atama ile rektör olan Prof. Dr. Necdet Budak’a karşı üniversiteyi mühürledi.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Boğaziçi Üniversitesi rektörlüğüne atanan AKP'li Melih Bulu'ya tepkiler büyüyor. Ege Üniversitesi öğrencileri, atama ile rektör olan Prof. Dr. Necdet Budak’a karşı üniversiteyi mühürledi.
Ege Üniversitesi'nin önünde toplanan öğrenciler Prof. Dr. Necdet Budak'ın okulu polisler ve özel güvenlikle ile doldurduğunu ve öğrenci düşmanı bir anlayış sürdüğünü söylediler.
Öğrenciler tarafından yapılan açıklama şu sekilde:
"Evet bugün hep birlikte buradayız. Boğaziçi’ne atanan kayyım rektöre karşı büyüyen tepkilerin bizde yarattığı heyecan bir arada olursak her şeyi değiştirebileceğimize olan inancımızı yeniden, kuvvetlice ortaya çıkardı. Bu yüzden bizler öğrenciler, akademisyenler ve üniversite personelleri yani tüm üniversite bileşenlerini olarak bir araya geldik ve İzmir Üniversite Dayanışmasını kurduk. Yaşasın Üniversite Dayanışması!
Bizi bir araya getiren; uzun yıllardır akademiyi biat ettirmeye ve kontrolü altına almaya çalışan, hukuku kendi sopası gibi kullanarak üniversiteleri kendi kaleleri haline getirmeyi hedefleyen siyasal iktidardı.
Bizi bir araya getiren; bu toplumda var olan bütün adaletsizliklere karşı hep bir ağızdan yükselttiğimiz demokrasi talebiydi.
Bizi bir araya getiren; ırk, dil, din, cinsiyet, cinsel yönelimlerimizle ayrıştırıldığımız bu günlerde türcü, ırkçı, cinsiyetçi, LGBTİ+fobik söylemleri kampüslerimizden söküp atma kararlılığımızdı.
Bir aradayız, çünkü birlikte güçlüyüz. Gücümüze güveniyor ve değiştirebileceğimizi biliyoruz. Üniversiteler Bizimdir Bizimle Özgürleşecek!
Boğaziçi’nde Kayyum Rektör AKP’li Melih Bulu'ya karşı kıvılcımlanan bu ateşin bir parçası olmamız gerektiğinin bilinciyle İzmir’deki kayyumlara karşı hep birlikte mücadele edeceğimizi buradan bir kere daha belirtmek istiyoruz.
Melih Gidecek Biz Kalacağız!
AKP’nin 2007’de milletvekili, 2017’de Ege Üniversitesi’ne rektörü olan Necdet Budak’ı ve onun okulumuza güvenlik şube müdürü atayacak kadar ileri giden öğrenci düşmanı uygulamalarını istemiyoruz.
Necdet Gidecek Biz Kalacağız!
"NÜKHET GİDECEK BİZ KALACAĞIZ"
AKP’nin 22. ve 23. Dönem milletvekili ve eski genel başkan yardımcısı Nükhet Hotar’ı ve onun topluluklarımızı kapatarak bizleri tahakküm altına alan uygulamalarını istemiyoruz. Nükhet Gidecek Biz Kalacağız!"
En Çok Okunan Haberler
- Erdoğan: Kısıtlamaları kademeli olarak azaltacağız
- WhatsApp'tan gizlilik açıklaması
- RTE, AKP ve MHP için iki ankette önemli farklılıklar üzerine
- İstanbul'da yeni koronavirüs yasağı!
- Soylu’nun MHP eleştirisi silinecek!
- Prof. Dr. Naci Görür'den Ankara depremi açıklaması
- Tek seçeneğim Sinovac aşısı olsa ne yapardım?
- AKP'den 'ittifak çatlatma' hamlesi
- İmamoğlu'ndan, AKP'ye 'Dombra'lı gönderme!
- Alçı'nın öğretmenleri hedef alan yazısına tepki
Video Haberler
- İstanbul'da tencere tavalı Melih Bulu protestosu
- Tarihi Aya Yani Kilisesi definecilerin hedefi oldu
- 'Bu hastalığın benzerliği Covid-19'la karıştırılabilir'
- Ayıptır, günahtır! Makamının farkına var artık
- Boğaziçili öğrencilerden Erdoğan'a videolu yanıt
- AKP'li vekilin zor anları: Ben nasıl kurtaracağım şimdi?
- Cezaevinde kol kırma anı güvenlik kamerasına yansıdı
- Suların çekilmesiyle gün yüzüne çıktı
- Kaybolan oğluna sesini duyurmaya çalışan annenin feryadı
- 'Erdoğan bu kongrede parti başkanlığını bırakacak'
En Çok Okunan Haberler
- Erdoğan: Kısıtlamaları kademeli olarak azaltacağız
- WhatsApp'tan gizlilik açıklaması
- RTE, AKP ve MHP için iki ankette önemli farklılıklar üzerine
- İstanbul'da yeni koronavirüs yasağı!
- Soylu’nun MHP eleştirisi silinecek!
- Prof. Dr. Naci Görür'den Ankara depremi açıklaması
- Tek seçeneğim Sinovac aşısı olsa ne yapardım?
- AKP'den 'ittifak çatlatma' hamlesi
- İmamoğlu'ndan, AKP'ye 'Dombra'lı gönderme!
- Alçı'nın öğretmenleri hedef alan yazısına tepki