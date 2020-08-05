Üniversite tercih başvuruları yarın başlıyor

05 Ağustos 2020 Çarşamba, 06:00

Yapılması gereken sayısal puan türünde çok üstten ve çok alttan tercih listesi oluşturmak. Örneğin 100 bininci bir adaya 20-30 binlerden listesini oluşturmaya başlamasını ve 200 binlerin altına inmesini söylemeliyiz. Ancak burada adayın istemediği bir bölümü de yazmaması gerekiyor’’ uyarısında bulundu.

Yeşilyurt’un Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) üzerine yaptığı değerlendirme raporundan bazı bölümler şöyle:

- 2020 YKS’ye AYT matematik sorularının damga vurduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. Kolay AYT matematik soruları özellikle sayısal alan öğrencilerini çok olumsuz etkilemiş durumda.

- AYT matematik ve fen testlerinin kolaylığı sayısal alan adaylarının daha fazla soru çözmelerini dolayısıyla daha fazla puan almalarını sağladı. Kolay sınavın her zaman daha fazla risk içerdiğini bir kez daha gördük. Maalesef Sayısal alan adaylarına yüksek puan ve geçen yıla göre çok daha düşük başarı sıraları geldi.

- Sayısalda olan durum eşit ağırlık için de geçerli. Eşit ağırlıkta da geçen yıla göre daha düşük başarı sıralamaları gelmiş.

- Sözel puan türünde sayısal ve eşit ağırlık puan türüne göre tam tersi bir durum var. Düşük ortalamalar nedeniyle geçen yıla göre bu yılki başarı sıralamaları adaylara daha iyi geldi.

- Barajı geçen aday sayılarını incelediğimizde, özellikle sayısal puan türünde çok fazla yığılma olduğunu görüyoruz. Sayısal alan adayları için hiç olmadığı kadar sıkıntılı bir tercih süreci yaşayacağız.

- Barajı geçen aday sayılarında eşit ağırlık puan türünde de geçen yıla göre tam 168 bin 821 kişilik bir artış var.

- Geçmiş yıllardan farklı olarak sözel puan türünde barajı geçen aday sayısında azalış var. Bu durum sözel alan adayları için avantaj diyebiliriz.

- Yükseköğretim programlarının özel koşulları mutlaka okunmalı.

- Vakıf üniversitelerinin yüzde 50 burslu programlarında her yıl olduğu gibi bu yıl da sürpriz düşüş ve yükselişler olabilir.

TERCİH STRATEJİLERİ

- Ön lisans (2 yıllık) tercihlerinde adaylar başarı sıralamalarına değil, TYT puanlarına bakacaklar. Bu yıl barajın 170’e düşürülmesi ön lisans tercihi yapacak adayların şansını artırıyor. Çünkü 170’i geçen öğrencilerin çoğu ön lisans yerine 4 yıllık bölümlere yönelecektir. Bu durum da ön lisans bölümlere yerleşmeyi kolaylaştıracak.

- Sayısal alan adayları için en zor tercih dönemi olacaktır. Çünkü bu kadar yığılmaya ilk kez şahit oluyoruz. Yapılması gereken sayısal puan türünde çok üstten ve çok alttan tercih listesi oluşturmak. Örneğin 100 bininci bir adaya 20-30 binlerden listesini oluşturmaya başlamasını ve 200 binlerin altına inmesini söylemeliyiz. Ancak burada adayın istemediği bir bölümü de yazmaması gerekiyor.

- Sayısal alan adaylarının bir kısmı eşit ağırlıklı puan türü ile öğrenci alan hukuk, psikoloji, PDR, işletme ve iktisat gibi bölümleri tercih edebiliyor. Eşit ağırlıklı alan adayları da sözel puan türü ile öğrenci alan reklamcılık, İletişim gibi bölümleri tercihlerinde bulundurabiliyor.

- Yapılması gereken sayısal puan türünde olduğu gibi eşit ağırlık ve sözel puan türünde de çok üstten ve çok alttan tercih listesi oluşturmaktır.

- Hukuk fakültesinde 125 bin puan barajı çok yüksek. 125 binin içinde çok sayıda sayısal alan öğrencisi var.

Belki 70 bin-80 bin civarında. Bu öğrencilerin hukuka yönelip yönelmemesi, kontenjanların boş kalıp kalmamasını belirleyecektir.

İSTEMEDİĞİNİZ BÖLÜMÜ YAZMAYIN

- Adaylar istemediği bir bölümü kesinlikle listeye eklememeli.

- Tercihler istek sırasına göre yapılmalı. Örneğin aday 18 binden alan bir bölümü daha çok istiyorsa 14 binden alan bir bölümün üzerine yazabilir.

- Mutlaka programların kontenjanlarına da dikkat edilmeli. Örneğin 2018’de 100 kontenjanı olan bir bölüm 2019’da 50 kontenjana düştüyse buranın başarı sırasının yükseleceği yorumu yapılabilir.