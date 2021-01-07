Üniversiteleri “fuhuş evlerine” benzeten Ebubekir Sofuoğlu bakın kime 'hocam' demiş
Üniversiteleri “fuhuş evlerine” benzeten Ebubekir Sofuoğlu'nun, bu kez de Adnan Oktar'a "hocam" dediği ortaya çıktı...
Akit TV’nin “Derin Kutu” programına konuk olarak katılan Ebubekir Sofuoğlu üniversiteleri “fuhuş evlerine” benzetmişti.
Büyük tepkiye neden olan sözleri nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan Sakarya Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu'nun, bu kez de Adnan Oktar'la ilişkisi gündeme geldi.
Ebubekir Sofuoğlu'nun, Adnan Oktar'la 1989 yılında bir röportaj gerçekleştirdiği ortaya çıktı.
Sofuoğlu'nun Oktar ile yaptığı röportajda, "Hocam" ifadesi kullanması dikkat çekti.
İşte o röportaj:
Kaynak: OdaTv
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