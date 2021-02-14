Üniversitenin internet sitesinde AKP'nin "teşvik ödül"ü duyuruldu: Erdoğan ve AKP için tez yazılacak!

Bursa Teknik Üniversitesi'nin (BTÜ) öğrenci bilgi sisteminde geçtiğimiz hafta eklenen AKP etkinlikleri duyurusuna Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nin (ESOGÜ) internet sitesinde de rastlandı.

cumhuriyet.com.tr
14 Şubat 2021 Pazar, 10:22
Üniversitenin internet sitesinde AKP'nin
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Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Sosyal Bilimler Enstitüsü'nün internet sitesi AKP'nin "hizmet"ine açıldı.

Enstitünün internet sitesine girildiğinde AKP'nin 'AR-GE' çalışmasının duyurusuyla karşılaşılıyor. 


AKP AR-GE Başkanlığı'nın 6.Sosyal Bilimler Teşvik Ödülü ile ilgili olduğu belirtilen duyuruda, AKP Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ'ın ESOGÜ Rektörü'ne hitaben kaleme aldığı yazı bulunuyor. 

Adayların çalışmalarının AKP'nin ödülüne değer bulunabilmesinin koşulu ise şaşırtmıyor. Buna göre ödül için başvuracak adaylardan eserlerinde "Türkiye'nin büyümesini ve gelişmesini doğrudan veya dolaylı bir şekilde anlatan, Recep Tayyip Erdoğan ve AKP'nin siyasal, sosyal, toplumsal, tarihsel, kültürel, bölgesel, ekonomik, uluslararası ilişkiler gibi konulardaki tutum ve uygulamalarını" incelemiş olması bekleniyor.

Duyuruda, para ödüllü sözkonusu "çalışma" için rektörden akademisyen ve öğrencilere bilgi vermesi rica ediliyor.


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