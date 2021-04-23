Ünlü dişçi Emek Külür'ün Levent’teki kaçak inşaatına belediyeden mühür
Sosyete dişçisi olarak bilinen Emek Külür'ün Levent'te kiraladığı villada aykırı uygulamalar yaptığı tespit edildi. Anıtlar Yüksek Kurulu'nca Boğaziçi sit alanı ilanı edilen bölgede yapılan kaçak inşaata önce Beşiktaş Belediyesi ardından Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu müdahale etti.
Ünlü dişçi Emek Külür’ün klinik açmak için kiraladığı Levent’te bulunan bir villada kaçak inşaat yaptığı ortaya çıktı. Beşiktaş Belediyesi, Boğaziçi Sit alanında yapılan izinsiz inşaatı durdurup villayı mühürledi ve yıkım kararı aldı.
Beşiktaş Belediyesi’nin ardından Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu da devreye girdi ve Külür’e kiraladığı yapının eski haline döndürülmesi kararını tebliğ etti.
Külür’ün izinsiz inşaat yaptığı villada belediyenin mührünü kırdığı tespit edildi. Villanın sahibinin ise FETÖ sanığı Mübariz Mansimov olduğu, kaçak tadilatın elektronik kelepçe ile ev hapsinde tutulan iş insanının cezaevinde bulunduğu sırada başlatıldığı öğrenildi.
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