Ünlü gazeteci Bilgin Gökberk'ten Milli takım yorumu

08 Eylül 2021 Çarşamba, 22:51

Cumhuriyet Gazetesi spor yazarlarından Bilgin Gökberk, yaptığı sosyal medya paylaşımında futbolda kimin teknik direktör ve yorumcu olacağına Cumhurbaşkanı'nın kardeşi ve bir grup eski futbolcunun karar verdiğini iddia etti.

Gökberk yaptığı paylaşımda, "Milli takıma/kulüplere kimin hoca olacağına, kimin hangi kanalda yorum yapacağına vs. sayın Cumhurbaşkanı'nın kardeşi ve bir grup eski futbolcu karar veriyor. Bu ekiple buraya kadar! Futbolla ilgili alınan kararların Beylerbeyi'nde alındığını bir tek ben mi biliyorum." ifadelerini kullandı.

"ALİ ERBAŞ, FUTBOLU YÖNETSİN BİR ŞEY DEĞİŞMEZ"

Bugün Halk TV'ye konuşan Bilgin Gökberk'in açıklamaları şöyle:

Futbolu Almanya nasıl yönetiyorsa, öyle yapın gitsin. Futbol adamlarından oluşan bir grup genel kurul kurabilir. Kurulan genel kurullara ve federasyona siyaset müdahale etmeyecek. Futbol Türkiye'de gündem unutturulsun diye oynanıyor. Dün maçtan sonra milli takımın en tecrübeli oyuncusu Burak Yılmaz, maçtan sonra tweet okuyacak hale gelmiş. Federasyonun danışmanı Ersin Düzen bu tweeti atıyorsa futbolcuların bundan etkilenmesi normal. Tweet atan kişi sıradan bir insan değil. Ben atsam bu kadar önemsenmezdi. Tweet federasyon danışmanından gelince o zaman bu mesaj diye alınıyor. Eleştiri sarayın en yakın yorumcusundan gelince futbolcu acaba saray mı böyle düşünüyor diye kendine soruyor. Şenol Güneş, takıma kulağınızı tıkayın diyememiş. Maç bitmiş 6-1 maç ile ilgili konuşmuyorlar, tweet ile ilgili konuşuyorlar. Olacak iş değil. Türkiye'de saha içi düzelir. Futbolun saha dışı hali korkunç. Yorumculuğa özgür ve hiçbir yere bağlı olmayan kişileri getireceksiniz. TFF'de danışmanlık yapan adam, TRT'de yorumculuk yapar mı ya? Ay'da bile olmaz bu. Ali Erbaş yarın futbolu yönetmeye başlasa, Nihat Özdemir Diyanet İşleri Başkanı olsa bir şey değişmez. Nihat Özdemir'i kılıçla yolda görürüz. Melih Bulu'yu alın Diyanet İşleri Başkanı yapın, Nihat Özdemir'i büyükelçi, RTÜK Başkanı'nı federasyon başkanı yapın hiçbir şey değişmez. Aynı sistem devam edecek. Dünya'da bunun eşi benzeri yok."