Ünlü golcü Diego Costa'dan transfer sinyali
Diego Costa, "Önümüzdeki sezon nerede oynayacağımın kararını verdim. İlerleyen haftalarda kaderimin ne olduğunu açıklayacağım" ifadelerini kullandı.
Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Beşiktaş'ın transfer gündeminde yer alan Diego Costa transfer konusunda açıklamalar yaptı.
İspanyol ekibi Atletico Madrid'den ayrılan ve bonservisi elinde olan Brezilya asıllı İspanyol golcü Diego Costa, transfer konusunda aceleci davranmayacağının mesajını verdi.
Yakın zamanda Palmeiras ile bir görüşme yapan yıldız futbolcu, kariyerine doğduğu ülkede devam etmeyeceğini ifade etti.
Diego Costa, "Önümüzdeki sezon nerede oynayacağımın kararını verdim. İlerleyen haftalarda kaderimin ne olduğunu açıklayacağım" ifadelerini kullandı.
32 yaşındaki Diego Costa'ya Benfica, Beşiktaş, Wolverhampton ile Suudi Arabistan ve Katar'dan teklifler yapılmıştı. Beşiktaş'ın futbolcuya en son yıllık 2.5 milyon Avro ve 1.5 milyon da imza parası vermeyi kabul ettiği gündeme gelmişti.
Video Haberler
- Kazada can pazarı: Ölü ve yaralılar var
- Antalya’da doktoru ölüme götüren anlar kamerada
- Marmara'da deniz salyası istilası devam ediyor
- Velilerin 'aç, aç' tezahüratıyla kapı gence açıldı
- AKP'li belediyenin zabıtalarından esnafa darp kamerada
- Sınava 1 dakika geç kaldı, 1 yılı gitti
- Dört saniye ile bir yıl kaybetti
- Adayların yardımına polis ekipleri yetişti
- 4 dakika geç kaldığı için sınava alınmayınca isyan etti
- Fare deliğinden girdi, minibüsü soydu
En Çok Okunan Haberler
- Söke söke sizden bu parayı tahkim yoluyla alırlar
- İnsanlar yine eve kapanacak
- Erdoğan'ın atanmayan öğretmenlere yanıtı tepki çekti
- Ece Üner'in yeni adresi belli oldu
- Soylu için Erdoğan'a baskı yapan ismi söyledi
- İstanbul'da 'Kanal İstanbul' protestosu
- SBK'nin 'büyükbaba'sının kim olduğu ortaya çıktı!
- Kanal İstanbul'un 'paralarını söke söke' alabilirler mi?
- Cumhur İttifakı erimeye devam ediyor
- BioNTech'ten bir başarı daha