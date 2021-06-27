Ünlü golcü Diego Costa'dan transfer sinyali

27 Haziran 2021 Pazar, 08:47

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Beşiktaş'ın transfer gündeminde yer alan Diego Costa transfer konusunda açıklamalar yaptı.

İspanyol ekibi Atletico Madrid'den ayrılan ve bonservisi elinde olan Brezilya asıllı İspanyol golcü Diego Costa, transfer konusunda aceleci davranmayacağının mesajını verdi.

Yakın zamanda Palmeiras ile bir görüşme yapan yıldız futbolcu, kariyerine doğduğu ülkede devam etmeyeceğini ifade etti.

Diego Costa, "Önümüzdeki sezon nerede oynayacağımın kararını verdim. İlerleyen haftalarda kaderimin ne olduğunu açıklayacağım" ifadelerini kullandı.

32 yaşındaki Diego Costa'ya Benfica, Beşiktaş, Wolverhampton ile Suudi Arabistan ve Katar'dan teklifler yapılmıştı. Beşiktaş'ın futbolcuya en son yıllık 2.5 milyon Avro ve 1.5 milyon da imza parası vermeyi kabul ettiği gündeme gelmişti.