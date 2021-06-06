Ünlü hacker grubu Elon Musk'ı tehdit ettikleri iddiasının doğru olmadığını söyledi

06 Haziran 2021 Pazar, 12:01

Musk, geçtiğimiz günlerde Twitter hesabından Bitcoinlerini satmış olduğunu düşündüren bir paylaşımda bulunmuştu. Söz konusu paylaşımın ardından hızla değer kaybeden Bitcoin, yatırımcıların Musk’a yeniden öfkelenmesine neden oldu.

New York Post'un aktardığına göre Musk'ın ünlü hacker grubu Anonymous'un radarına takıldığı iddia edildi.

Söz konusu iddiaya göre, Musk’ın manipüle edici hareketlerinden dolayı tehdit eden hacker grubu, Twitter'dan gerçekleştirdikleri bir paylaşım ile Elon Musk’a “şımarık bir milyarder” diye seslenerek tehdit etti.

İddia edilen paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:

“Milyonlarca parakende yatırımcı, hayatlarını iyileştirmek için kripto kazançlarına gerçekten güveniyordu. Herkes kriptodaki oynaklığa hazır bir şekilde yatırım risklerini üstlenir. Ancak bu hafta tweet'leriniz ortalama çalışan bir insanı açıkça görmezden geliyor.

Odadaki en zeki kişi olduğunu düşünebilirsin, ama şimdi eşini buldun. Biz anonimiz! Biz kalabalığız. Bizi bekleyin"

İDDİA YALANLANDI

Sosyal medyada gündem olan paylaşımın ardından bir kullanıcının hacker grubuna "Merhaba, bu videonun tarafınızdan yapıldığını onaylayabilir misiniz?" diye sormasının ardından grup, "Yine, en iyi dileklerle ama hayır" cevabını verdi.