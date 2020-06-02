Ünlü iş insanı hayatını kaybetti
Ünlü giyim firması Roman Mağazaları'nın ortağı iş insanı Süleyman Toplusoy kalp krizi nedeniyle vefat etti.
İş dünyasının tanınmış simalarından iş insanı Süleyman Toplusoy, bugün geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayata veda etti.
Sabah saatlerinde hastaneye kaldırılan Süleyman Toplusoy, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Toplusoy, evli ve 3 çocuk babasıydı.
Lüks hazır giyim markası olan Roman, 1980 yılında kuruldu. Nişantaşı Rumeli Caddesi’nde İlk mağazası açıldı. Roman’ın ikinci mağazası ise 1984 yılında Suadiye’de açıldı. 1990’lı yılların ardından mağazalaşma süreci ivme kazandı. Roman’ın, yurt içinde 58, yurt dışında 17 mağazası bulunuyor.
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