Ünlü model Emily Ratajkowski NFT'sini açık artırmaya çıkarıyor
Emily Ratajkowski, bir sanatçının kendi projesinde kullanmasının ardından, görüntülerini "geri almak" için NFT satıyor.
Dünyaca ünlü model Emily Ratajkowski, bir sanatçının kendi
projesinde kullanmasının ardından, görüntülerini "geri satın almak"
için NFT satıyor.
Independent Türkçe'nin The New York Times'tan aktardığı
habere göre, "Kendimi Geri Almak: Yeniden Dağıtım İçin Bir Model"
başlıklı eser, 14 Mayıs'ta Christie's'te açık artırmaya çıkarılacak.
Gazete bunun, Ratajkowski için görüntüsünün kullanılma şekli
üzerindeki "hakimiyeti" yeniden kazanmak anlamına geldiğini yazdı.
Sözkonusu NFT, sanatçı Richard Prince'in tuvallere basılmış
birkaç Instagram gönderisinden oluşan Yeni Portreler serisinin bir parçası
olarak Ratajkowski'nin Instagram fotoğrafını kullanmasından ardından geldi.
Ratajkowski, Eylül 2020'de The Cut için seriyi keşfetme ve
görüntüsünün kontrolünü yeniden kazanmaya çalışma deneyimlerini anlatan bir
yazı kaleme almıştı.
Ratajkowski "(Erkek arkadaşım) bana seriye dahil
olmaktan onur duymam gerekiyormuş gibi hissettirdi. Richard Prince önemli bir
sanatçı ve görüntümü bir tabloya layık gördüğü için ona minnettar olmam
gerektiği ima edildi. Ne kadar onaylayıcı" diye yazmıştı.
Ünlü model şunları söylemişti:
"Ve bir yandan onur da duymuştum. UCLA'de sanat okudum
ve Prince'in Instagram'a Warholcu yaklaşımını takdir edebilirim. Yine de,
hayatımı fotoğraflar için poz vererek kazanıyorum ve benden çok daha fazla para
eden, zirvedeki, gösterişli bir sanatçının Instagram gönderilerimden birini
alıp kendisininmiş gibi satabilmesi garip geldi."
Ratajkowski'nin yazısına göre kendisi, Prince'in görüntüsünü
kullandığını fark ettiği ilk eseri satın almaya çalıştı fakat çalışma mevcut
değildi. Ratajkowski, kendisiyle ilgili Prince'in yaptığı "başka bir
Instagram tablosunu" satın almayı başardığını söyledi.
The New York Times'a göre NFT'ye eklenen görüntü, Ratajkowski'nin New York'taki dairesinde çekilen ve Los Angeles'taki
evinde asılı olan Richard Prince tablosunun önünde verdiği pozun dijital
birleşiminden oluşuyor.
NFT NEDİR?
İçerisinde resim, ses dosyası, video veya fiziksel bir varlığın dijital karşılığının kanıtını bulunduran “benzersiz dijital varlık” olarak tanımlanan NFT (Non-Fungible Token), yaygın olarak dijital sanat eserleri için kullanılırken, interaktif oyun öğeleri ve spor koleksiyon kartları gibi farklı kullanım alanı da bulunuyor. Blockchain teknolojisinin beraberinde getirdiği büyük yeniliklerden biri olan NFT, dijital varlıkların Blockchain ile imzalanarak kripto para birimleriyle satılması anlamına geliyor.
Video Haberler
- “Ankara sadece Cengiz’in midir?”
- Ukrayna’da Rus bayrağı krizi
- Vah ülkem vah, vah! Bitti, program bitti
- Beyoğlu'nda silahlı saldırı! Kucağımda çocuk var
- Kısıtlamada polisin muaflarla imtihanı
- Feci kaza! Yaralılar var
- İzmir'de boş arazide kurulan çadırda skandal görüntüler
- Sarıklı cübbeli kişi, sigara içenlere bağırdı
- Kısıtlamada evinden uzak marketlere gidenlere ceza
- Sürücüsüz at arabası trafiği birbirine kattı
En Çok Okunan Haberler
- Sümeyye Erdoğan'dan Derya Yanık açıklaması
- Rusya duyurdu: Hasım ülkeler listesi hazırlıyoruz
- Kaftancıoğlu’ndan sosyal medyadaki videoya sert tepki
- A Haber mikrofon uzattığına pişman oldu
- Erdoğan'ın danışmanından 'açıktan savaş' mesajı
- Hilal Kaplan-Gelecek kavgası
- 'Bill Gates, kripto para değil, Trakya'da toprak alıyor'
- VeBitcoin'in CEO'sunun ifadesi ortaya çıktı
- Sağlık Bakanlığı güncel koronavirüs tablosunu paylaştı
- İngiliz istihbaratının en önemli isminden Türkiye yorumu