Elon Musk'tan NFT atağı: Karşılığında 420 milyon adet Dogecoin istiyor

Elon Musk, bu kez de kripto para dünyasında son zamanların en popüler alanı olan NFT'lere el attı.

Dün gece Twitter'dan bir paylaşım yapan Musk, bir müziği NFT aracılığıyla satacağını duyurdu. Elon Musk'ın tweeti, takipçileri tarafından büyük ilgi gördü.

NFT, bir şeyin gerçekliğinin dijital sertifikası, bir şeyin sahibi olduğunuzun dijital belgesi olarak tanımlanabilir.

Bu teknoloji, bugüne kadar da milyonlarca dolarlık satışların yaşanmasına yol açtı.

Bunlardan bir tanesi, yalnızca 10 saniyelik bir videonun 6.6 milyon dolara satılmasıydı.

Ayrıca Twitter kurucusu Jack Dorsey de kurduğu platformda yaptığı ilk paylaşımı, NFT aracılığıyla satmıştı.

Webtekno'nun aktardığına göre, Elon Musk'ın satmayı planladığı müzik, elektronik müzik türünde ve NFT'lerle ilgili.

Bir de klibi olan bu parçada kupa benzeri bir yapı, bu yapının en üstünde NFT tabelası, "Hodl" ve "Computer" ifadeleri yer alıyor.

Bu bağlamda computer ibaresi bilgisayar anlamına gelirken, hodl ise kripto para camiasında sıkça kullanılan ve "elinde tutmak, satmamak" anlamına gelen tabire işaret ediyor.

I’m selling this song about NFTs as an NFT pic.twitter.com/B4EZLlesPx