Ünlü model Stella Tennant yaşamını yitirdi

24 Aralık 2020 Perşembe, 10:26

1990’lı yılların ikonik isimlerinden olan Tennant’ın 22 Aralık’ta hayatını kaybettiği ailesi tarafından duyuruldu.

17 Aralık’ta 50'inci yaşını kutlayan Tennant'in ölüm haberi sadece beş gün sonra geldi.

Ünlü modelin ailesinin Tennant'in ölüm haberini şu sözlerle duyurdu:

"Stella Tennant’ın 22 Aralık’taki ani ölümü nedeniyle büyük üzüntü içindeyiz. Stella mükemmel bir kadın ve hepimize büyük bir ilhamdı. Her zaman çok özlenecek. Ailesi olarak mahremiyete saygı gösterilmesini istiyoruz."

Tennant'ın ölüm nedenine dair ise bir bilgi verilmedi.

11’inci Devonshire Dükü Andrew Cavendish’in torunu olan Tennant, kariyerine 1993 yılında başladı. İlk Vogue dergisi kapağına da aynı yıl çıkan Tennant, kısa sürede sıra dışı tarzıyla Alexander McQueen, Karl Lagerfeld, Nicolas Ghesquière ve Riccardo Tisci gibi tasarımcıların gözde modelleri arasına girdi.

1999 yılında New York’ta bir fotoğraf çekimi sırasında tanıştığı David Lasnet’le evlenen Tennant’ın, Marcel, Cecily, Jasmine ve Iris olmak üzere dört çocuğu bulunuyordu.