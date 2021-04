Ünlü müzisyen Morrissey'den The Simpsons çıkışı: "Dizi için yazmak tam bir cehalet gerektiriyor"

21 Nisan 2021 Çarşamba, 12:56

Britanyalı ünlü müzisyen Morrissey, The Smiths grubuyla dalga geçen son The Simpsons bölümünün ardından diziye dair açıklama yaptı.

NME'nin haberine göre 1982 ve 1987 yıllarında şarkılarıyla büyük bir yankı uyandıran The Smiths grubunun solisti Morrissey, "The Simpsons'ın senaryosunu yazmanın tam bir cehalet gerektirdiğini" belirtti.

Dizinin 19 Nisan'da yayımlanan "Panic On The Streets of Springfield" isimli bölümü görünüşe göre 61 yaşındaki sanatçıyı epey kızdırmış. Söz konusu bölümde Lisa 1980'lerin Britanya'sında depresif bir şarkıcı olan Quilloughby isminde hayali bir arkadaş edinmişti.

Bahsi geçen karakteri Benedict Cumberbatch seslendirdi. Lisa, Quilloughby'i keşfediyor ve onun "militan vejeteryanliğine" kapılıyor. Quilloughby bölümde The Snuffs grubunun solisti olarak görülüyor.

Lisa, The Snuffs'ın yeniden bir araya gelerek verdiği konsere katıldığında Quilloughby'nin aşırı kilolu, ırkçı bir etobura dönüştüğünü fark ediyor.

Morrissey'in menajeri Peter Katsis, sanatçının resmi Facebook sayfasında yayımladığı açıklamada The Simpsons'ı sert biçimde eleştirdi.

Menajerinin yanı sıra Morrissey'in kendisi de internet sayfasında bir açıklama yayımladı. Sanatçı şu ifadeleri kullandı:

"The Simpsons'ın yaratıcılarının bana yönelttiği nefret besbelli alaycı bir dava, fakat meydan okumak için toplayabileceğimden daha fazla fon gerektiren bir dava. Ne de karşılık vermeye hazır, kararlı bir hukukçu ekibine sahibim. Sanırım bu genel olarak anlaşılıyor ve bu kadar dikkatsizce ve gürültülü biçimde saldırıya uğramamın sebebi bu."

Şarkıcı ayrıca şunları ekledi:

"Suçlamalar genellikle önemsenmek için çılgın bir arzu duyan kişilerden gelir, çok yüksek seviyede işlemezler. Örneğin, The Simpsons için yazmak kuşkusuz tam bir cehalet gerektiriyor."