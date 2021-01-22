The Simpsons Kamala Harris'in yemin töreninde giydiği kıyafeti bildi mi?
Simpsons hayranlarının sosyal medyadan öne sürdüğü teoriye göre ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in yemin töreni sırasında tercih ettiği kıyafeti 21 yıl önce yayınlnan Simpson bölümünde gösterildi. Peki bu teori doğru mu?
ABD'nin ilk kadın başkan yardımcısı seçilerek tarihe geçen Kamala Harris, Washington'da düzenlenen yemin töreninde giydiği kıyafetiyle çok konuşuldu.
Hayranlar, "The Simpsons" ın 2000 yılında yayınlanan "Bart to the Future" adlı bölümünde, yetişkin Lisa Simpson'ın Amerika Birleşik Devletleri'nin yeni başkanı olarak tasvir edildiğini ve Harris ile neredeyse aynı kıfayeti giymiş gibi göründüğünü belirtti.
Bölümde, Lisa Simpson, emlak kralı Donald Trump tarafından yürütülen felaket bir dönemin ardından başkan olarak seçiliyor.
Tweet atan hayranlardan biri, "Her şeyimle varım Kamala Harris gerçekten Lisa Simpson" paylaşımında bulundu.
Ancak uzmanlara göre, Başkan Yardımcısının kıyafeti "Simpsonlar" a atıfta bulunmuyor.
CUMHURİYET VE DEMOKRAT RENKLERİNİN BİRLEŞİMİ
Insider'ın Kıdemli Yaşam Muhabiri Anneta Konstantinides, Cumhuriyet kırmızısı ile Demokrat mavisini birleştiren morun DC'de iki partiliğin bir işareti olarak görüldüğünü bildirdi. DC merkezli moda danışmanı Lauren Rothman, BBC'ye Harris'in mor elbisesinin aynı zamanda, süfrajet hareketin ana renklerinden biri olarak bir gönderme olduğunu söyledi.
Wrap, Harris'in taktığı kolyenin, üyelerine incili rozetler verilen üniversite kız öğrenci yurdu Alpha Kappa Alpha'ya ithafen olduğunu bildirdi.
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