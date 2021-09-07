Ünlü oyuncu İncilay Şahin yaşamını yitirdi
Birçok sinema, tiyatro ve dizide yer alan ünlü oyuncu İncilay Şahin yaşamını yitirdi.
Ünlü tiyatrocu, oyuncu, film yıldızı İncilay Şahin yaşamını yitirdi. Acı haberi 'Oyuncular Sendikası' Twitter hesabından duyurdu.
"Kurucu üyemiz, değerli meslektaşımız İncilay Şahin'i kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerine sabır diliyoruz. Çok üzgünüz. Başımız sağ olsun..."
İNCİLAY ŞAHİN KİMDİR?
Tiyatro, sinema ve dizi film oyuncusu. 29 Ocak 1961, Kayseri doğumlu. MSM Aktör Stüdyoda eğitim aldı.
Tiyatro oyunculuğu yanı sıra çok sayıda sinema filmi ve dizide oynadı.
1995 yılında Çiçek Taksi ile başladığı kariyerinde geride kalan süre içerisinde pek çok projeye dahil olmuştur.
Yasak Elma (Döne, 2019-2020)
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