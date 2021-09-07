Yaşamını yitiren oyuncu İncilay Şahin kimdir?

07 Eylül 2021 Salı, 10:54

Ünlü tiyatrocu, sinema ve dizi oyuncusu İncilay Şahin yaşamını yitirdi. Acı haberi 'Oyuncular Sendikası' sosyal medyadan duyurdu.



Sendikadan yapılan açıklamada, "Kurucu üyemiz, değerli meslektaşımız İncilay Şahin'i kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerine sabır diliyoruz. Çok üzgünüz. Başımız sağ olsun" ifadelerine yer verildi.

Ölüm haberinin duyulması sonrası, 1995 yılında Çiçek Taksi ile başladığı kariyerinde geride kalan süre içerisinde pek çok projeye dahil olan İncilay Şahin'in hayatı da merak edildi.

İşte İncilay Şahin'in kariyeri ve rol aldığı yapımlar...



İNCİLAY ŞAHİN KİMDİR?

Oyuncu İncilay Şahin, 29 Ocak 1961, Kayseri'de doğdu. MSM Aktör Stüdyoda eğitim aldı. Tiyatro oyunculuğunun yanı sıra çok sayıda sinema filmi ve dizide oynadı.

1995 yılında Çiçek Taksi ile başladığı kariyerinde geride kalan süre içerisinde pek çok projeye dahil oldu. 'Hayat Bilgisi', 'Adını Feriha Koydum', 'Yasak Elma' gibi yakın zaman projelerde de yer almayı sürdürdü.

Şahin, 7 Eylül 2021'de yaşamını yitirdi.

ROL ALDIĞI DİZİLER

Yasak Elma (Döne, 2019-2020)

Gülümse Yeter (Neriman Hanım, 2016)

Yaz'ın Öyküsü (Saniye, 2015)

Yasak (2014)

Bana Artık Hicran De (Şadiye, 2014)

Yamak Ahmet (Dadı, 2012)

Umutsuz Ev Kadınları (Sevim, 2011)

Kız Annesi (Remziye, 2011)

Canım Babam (Leopar Leyla, 2011)

Adını Feriha Koydum (Hala, 2011-2012)

Adım Bayram Bayram (Elmas Abla, 2011)

Nakş-ı Dil Sultan (Beki, 2010)

İstanbul'da Aşık Oldum (Fatma, 2009)

Sakarya Fırat (2010)

Papatyam (Tarotçu Kadın, 2010)

Hicran Yarası (Safiye Anne, 2009)

Aşk Yakar (2008)

Aman Annem Görmesin (Cevriye, 2008)

Yersiz Yurtsuz (2007)

Elveda Derken (Şahika, 2007)

Doktorlar (2007)

Şifre (2005)

Çil Horoz (TV Filmi 2005)

Sevda Tepesi (Pembe, 2005)

Kapıları Açmak (2005)

Erkek Tarafı (2005)

Affet Beni (Kamil'in Ablası, 2005)

AB'nin Yolları Taştan (2005)

Gizli Dünyalar (2004)

Hayat Bilgisi (2003)

Büyümüş de Küçülmüş (Bölüm Oyuncusu, 2003)

Kuzenlerim (2002-2004)

Çiçek Taksi (1995)

ROL ALDIĞI FİLMLER

Kanlı Postal (Rahime Öğretmen, 2015)

Deli Dumrul Kurtlar Kuşlar Aleminde (Fidan, 2009)

120 (Şadiye, 2007)

Beyza'nın Kadınları (2005)

ROL ALDIĞI TV FİLMLERİ

Yalnız Efe (Köseoğlu Karısı, 2006)

Yüksek Yüksek Tepelere Ev Kurmasınlar (Ali’nin Annesi, 2004)

Düşenin Dostu (2004)

ROL ALDIĞI TİYATRO OYUNLARI