Ünlü oyuncu Jamie Foxx, kardeşini kaybetti: 'Kalbim milyonlarca parçaya bölündü'

27 Ekim 2020 Salı, 15:12

Jamie Foxx (solda) ve kız kardeşi DeOndra Dixon (sağda), Reuters

Hollywood’un sevilen yıldızlarından Jamie Foxx, 36 yaşındaki kardeşi DeOndra Dixon'ın hayatını kaybettiğini duyurdu.

19 Ekim'de hayata veda eden 36 yaşındaki DeOndra, down sendrom hastalığıyla mücadele ediyordu.

Yıldız oyuncu, kardeşinin ölümünün ardından duygusal bir mesaj paylaştı.

"Kalbim milyonlarca parçaya bölündü" diyen Foxx, kardeşi için şu ifadeleri kullandı:

"Benim güzel ve sevgili dolu kardeşim Deondra dönüştü. Böyle söylüyorum çünkü o her zaman yaşayacak. Tanıyan herkes onun parlak bir ışık olduğunu bilirdi. Şu anda cennette kanatlarıyla dans ettiğini biliyorum. Kalbimde kocaman bir boşluk bıraktın ama o boşluğu bana bıraktığın anılarımızla dolduracağım. Seni her zerremle seviyorum."