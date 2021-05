5 kez Grammy kazanan ünlü şarkıcı BJ Thomas yaşamını yitirdi

30 Mayıs 2021 Pazar, 14:12

Fotoğraf: Getty Images

5 kez Grammy ödülü kazanan ünlü müzisyen BJ Thomas hayatını kaybetti.

78 yaşındaki Thomas'ın uzun süredir savaştığı akciğer kanserine yenik düştüğü açıklandı.

OSCAR ÖDÜLÜ KAZANMIŞTI

Pop star olan BJ Thomas müzik dünyasına birçok hit armağan etmişti. Bu şarkılar arasında "Butch Cassidy and The Sundance Kid" filminin müziği olan "Raindrops Keep Fallin' On My Head" ilk sırayı alıyor. Bu şarkı En İyi Orijinal Şarkı dalında Oscar ödülü kazanmıştı.

BJ Thomas'ın çok sevilen şarkıları arasında "I'm So Lonesome I Could Cry", "Rock and Roll Lullaby"; "Hooked on Feeling", "Whatever Happened to Old-Fashioned Love" sayılabilir.

GEÇEN MART AYINDA TEŞHİS KONUŞMUŞTU

1942 yılında doğan ünlü müzisyenin kanserin 4. evresinde olduğu ve teşhisin ancak geçtiğimiz mart ayında konulduğu öğrenildi. BJ Thomas'ın o günden bu yana Teksas'ta bir hastanede tedavi altında olduğu ancak hayatta tutulamadığı öğrenildi.

TMZ'de yer alan habere göre BJ Thomas bir süre önce hastaneden ayrılarak Arlington'daki evine dönmüştü.

BJ Thomas, 1970 yılında ilk Grammy Ödülü'nün En İyi Erkek Pop Şarkıcısı dalında kazanmıştı. Toplamda 5 Grammy ödülü sahibi olan ünlü şarkısı 70 milyon kopyanın üzerinde albüm sattı. Top ten listelerinde sık sık boy gösterdi. İlk 1 milyon satan single'ı "I'm So Lonesome I Could Cry" olmuştu.

BJ Thomas ayrıca biri otobiyografi olmak üzere 2 kitap yazdı ve iki filmde oynadı.

Kaynak: Haber Global