Şarkıcı Çelik koronavirüs sürecini anlattı

Şarkıcı Çelik sosyal medya hesabından koronavirüse yakalandığını ve hastaneye yattığını duyurdu. Şu an durumunun iyi olduğunu ifade eden Çelik “Tedavim ve yasal karantina sürecim tamamlandı” dedi.

DHA
04 Nisan 2021 Pazar, 03:04
Şarkıcı Çelik koronavirüs sürecini anlattı
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Şarkıcı Çelik Erişçi, koronavirüse yakalanıp, tedavi sürecini hastanede geçirdiğini açıkladı.

Instagram hesabından yaşadığı süreci paylaşan şarkıcı, "17 Mart 2021 gecesi çekilen akciğer tomografisi sonucuna göre Covid-19 teşhisiyle karantinaya alındım ve 15 günü hastanede geçirdim. Şu anda iyiyim. Tedavim tamamlandı ve yasal karantina sürecim tamamlandı. Pazartesi akşamı instagram üzerinden bir canlı yayınla süreci paylaşabilmek ve bir nebze de olsa toplumsal faydası olduğuna inandığım şeyleri paylaşabilmeyi diliyorum" diye yazdı.



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