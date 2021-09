Yaşamını yitiren ünlü şarkıcı Sarah Harding kimdir?

06 Eylül 2021 Pazartesi, 10:20

Şarkıcı ve oyuncu Sarah Harding, 39 yaşında yaşamını yitirdi. 2020 yılında meme kanseri teşhisi konulan ünlü sanatçının ölüm haberini, annesi Marie Hardman sosyal medyadan duyurdu.

Hardman, "Bugün güzel kızım Sarah'nın vefat ettiği haberini derin bir üzüntüyle paylaşıyorum. Geçen yıl boyunca gösterdikleri destek için herkese teşekkür etmek istiyorum. Bu, Sarah için dünyalara bedeldi ve sevildiğini bilmek ona büyük bir güç ve rahatlık verdi” ifadelerini kullandı.

Sarah Harding’in ölüm haberi sevenlerini ve müzik dünyasını adeta yasa boğarken; ünlü şarkıcı için sosyal medyada yapılan aramalar da çoğaldı.

İşte Sarah Harding’in hayatı ve kariyeri…

SARAH HARDING KİMDİR?

Sarah Nicole Hardman, 17 Kasım 1981’de İngiltere’de dünyaya geldi. Şarkıcığın yanı sıra modellik ve oyunculuk da yaptı.

Sarah Harding, profesyonel kariyerine 2002 yılında Girls Aloud grubu ile başladı. Birçok başarılı single ve albüm çalışması yapan grup, İngiltere’nin önemli müzik ödüllerine sahip oldu.

Girls Aloud grubu kısa sürede dağılırken Harding, BBC televizyon filmi Freefall, Run for Your Wife ve St. Trinian's 2: The Legend of Fritton's Gold'da rol alarak oyunculuk yapmaya başladı.

Harding, 2020 yazında ilk kez meme kanseri teşhis koyulduğundan bu yana mastektomi ve yoğun kemoterapi de dahil olmak üzere kanseri yenmek için zorlu bir tedavi görmüştü.

Tedavinin ardından Sarah Harding, bu yılın Mart ayında kanserin omurgasına yayıldığını ve ölmek üzere olduğunu bildiğini açıklamıştı.