Ünlü,’ ‘silahlanıyorlar’ demişti Selefi Vasat Kitabevi’nin sahibi Ebu Haris’in aralarında bulunduğu 11 kişi gözaltına alındı
İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri “Cübbeli Ahmet” olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü’nün “2 bin selefi dernek silahlanıyor” açıklaması üzerine ortak operasyon yaptı. Aralarında Selefi Vasat Kitabevi’nin sahibi ‘Ebu Haris’ kod adlı Ramazan O. başta olmak üzere 11 örgüt üyesi gözaltına alındı.
"Cübbeli Ahmet" olarak bilinen, İsmailağa cemaatinden Ahmet Mahmut Ünlü, geçen aylarda katıldığı televizyon programlarında "Türkiye'de 2 bin selefi derneği var. Şahıslar pompalı, iç savaşa hazırlanıyorlar" açıklamalarında bulunmuştu. Ardından emniyette ifade vermişti. Ünlü'nün selefi yapılanmalara örnek olarak dikkat çektiği tek isim ise İzmir merkezli 'Vasat Kitabevi' çatısı altında hareket eden ve 'Ebu Haris' diye bilinen bir kişinin liderliğindeki gruptu.
Ünlü’nün ‘Selefi dernekler silahlanıyor’ açıklamalarının ardından bugün İzmir’de ortak operasyon düzenlendi.
İzmir’de terör örgütü IŞİD bağlantılı selefi grupların faaliyetlerine yönelik düzenlenen operasyonda YouTube üzerinden yayınlar yapan, Selefi Vasat Kitabevi’nin sahibi Ebu Haris kod adlı Ramazan O.’nun da aralarında bulunduğu 11 şüpheli gözaltına alındı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından terör örgütü IŞİD bağlantılı selefi grupların faaliyetlerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, örgüt üyeliği suçundan tutuksuz yargılanan 'Ebu Haris' kod adını kullanan Ramazan O.'nun, bir kitabevinde örgütsel faaliyetlerine devam ettiği belirlendi. Ramazan O.'nun terör örgütüne eleman kazandırma amacıyla özellikle gençlere yönelik sohbet toplantıları düzenleyip YouTube’dan yayınlar yaptığı, yürüttüğü faaliyetler için para topladığı ve geçen günlerde Avusturya’da gerçekleştirilen terör saldırısı ile bağlantılı gözaltına alınan bir kişi ile irtibatı bulunduğu tespit edildi. Ramazan O. ile bağlantılı olduğu 11 kişiye yönelik eş zamanlı operasyon yapıldı. 12 ikamet, 2 iş yeri ve 3 araçta aynı anda arama yapan polis, Ramazan O.'nun da aralarında bulunduğu 11 şüpheliyi yakalayarak, gözaltına alındı. Aramalarda 1 av tüfeği ile çok sayıda yasak yayın ele geçirildi. 1 şüpheli ise aranıyor.
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