Selefilerin liderinden cemaatlere: Konuşursak dağılacaklar

28 Eylül 2020 Pazartesi, 10:42

"Cübbeli Ahmet" olarak bilinen, İsmailağa cemaatinden Ahmet Mahmut Ünlü, "Türkiye'de 2 bin selefi derneği var. Şahıslar pompalı, iç savaşa hazırlanıyorlar" sözleriyle ilgili geçtiğimiz günlerde emniyette verdiği ifadeyi konuk olduğu bir TV programında anlatmıştı. Ünlü'nün selefi yapılanmalara örnek olarak dikkat çektiği tek isim ise İzmir merkezli 'Vasat Kitabevi' çatısı altında hareket eden ve 'Ebu Haris' diye bilinen bir kişinin liderliğindeki gruptu.

Ünlü, "Ebu Haris bana reddiye yapıyor, tekfir ediyor. İzmir'deki Selefi Vasat Kitabevi'nin başındaki adam. Bu adam 'Bu devlet kafir, askerlik yapmanın hükmü kafirliktir. Askerde patates soğan soysa da kafir. Devletin imamlarına kafir' diyor. Bunların sesli kayıtları var. Biz senelerdir bu adamlara kürsüden reddiye yaptık." demişti.

6 BİN KİŞİLİK WHATSAPP GRUBU

'Ebu Haris', Vasat Kitabevi'nin Youtube kanalı üzerinden yaptığı konuşmasıyla Ünlü'ye yanıt verdi. Son 2 senede tarikatlarda çok büyük bir çöküş olduğunu söyleyen Ebu Haris, kendilerinde ise yükseliş olduğuna dikkat çekip oluşturdukları WhatsApp grubundaki katılımcı sayısını söyledi. Grupta 6 bin kişi olduğunu açıklayan 'Ebu Haris', bunlardan 3 bininin 'müşrik' olduğunu belirtti.

Tarikatçıların taraftarlarının kendilerine yöneldiğini söyleyen Ebu Haris, tarikatlarda yaşananları sıralarken "Bütün pislik bunlarda. Rant var, çocuk istismarı var, cin çıkarma var, ajanlarla bunlar görüşüyor. Ne yapacaklar? Tam dağılırken müritlerine eksen kayması yaşatıp 'selefiler silahlanıyor' diyecekler" dedi.

"DAĞILACAKLAR"

Selefi lider, konuşmasını "Konuşturacaklar bir gün beni. Zorluyorlar. Konuştuğumda emin olun dağılacaklar." diyerek bitirdi.