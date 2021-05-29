Fenerbahçe Biglia için nabız yokladı

29 Mayıs 2021 Cumartesi, 08:26

Fenerbahçe, gelecek sezon için transfer çalışmalarına başladı. İddiaya göre sarı - lacivertliler, Karagümrük forması giyen Lucas Biglia’yı kadrosuna katmak istiyor. Arjantinli oyuncunun Karagümrük ile 2022’ye kadar sözleşmesi bulunuyor.

Fenerbahçe, 35 yaşındaki Arjantinli futbolcunun transferi ile takımın maaş bütçesini de rahatlatmak istiyor. Sarı - lacivertlilerde şu anda Biglia’nın bölgesinde oynanan Luiz Gustavo ve Jose Sosa’nın toplam maaşı 6 milyon Avro. Fenerbahçe, iki oyuncudan indirim talep etse bile henüz olumlu bir dönüş alamadı.

Sarı - lacivertliler, Biglia transferinde mutlu sona ulaşırsa, Gustavo ya da Sosa’dan birine veda edecek. Bilgila Lazio ve Milan'da forma giydi.