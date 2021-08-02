Ünlü sunucu Josh Gates’in köpekbalıklarıyla dalışı Discovery+’da ekrana geliyor

02 Ağustos 2021 Pazartesi, 04:00

Ünlü sunucu Josh Gates, Köpekbalığı Haftası için çocukluk kahramanı William Shatner’la iletişime geçer. Cesaretini toplayan Gates’in görevi; korkunun doğasını anlamak için köpekbalıklarıyla dolu bir suya girmek ve bir apeks avcısı yani büyük beyaz köpekbalığıyla yüz yüze gelmektir. Tüm bu serüveni Josh Gates ile konuştuk.

‘HARİKA! NE ZAMAN GİDİYORUZ!’

Josh Gates: “Geçen yıl William Shatner’la Köpekbalığı Haftası için zoom üzerinden röportaj yapmayı başardım. Bu konuşma sırasında köpekbalıklarına olan merakını ve onlara karşı duyduğu korkuyu dile getirdi. Ek olarak hayatı boyunca tüplü dalış yaptığını öğrendim. Ve bu yıl Köpekbalığı Haftası’nı planlarken belki kabul eder diye ‘Neden Shatner’ı aramıyoruz?’ dedik. Onu aradık ve ‘Harika, ne zaman gidiyoruz?’ dedi. Ağzımız açık kaldı.”

‘KORKMUYORSANIZ GERÇEKTEN DELİSİNİZ’



- Daha önce hiç köpek balıklarıyla yüzdünüz mü? Nasıl bir deneyimdi?

Josh Gates: Bundan önce birkaç kez köpek balıklarıyla yüzme fırsatım oldu. Birkaç yıl önce Güney Afrika’da büyük beyazlarla kafes dalışı yaptığımız bir Köpekbalığı Haftası programı çekmiştim. Gerçekten heyecan vericiydi ama bu tamamen farklı bir deneyimdi. Bu sefer, Karayip resif köpekbalıklarının olduğu yerde zincirli zırhla, kaplan köpekbalıklarıyla da kafessiz ve zırhsız dalış yaptık. Bu gerçekten heyecan verici bir şey, çünkü kaplan köpek balıkları uç yırtıcılardır ve insan yiyebilirler. Bu, benim için köpek balığı dalışı konusunda üst seviye bir deneyimdi diyebiliriz.

- Peki, köpek balığı korkusuna değinirsek, siz onlardan hiç korktunuz mu?

J.G: Evet. Bence, köpekbalıklarından bir şekilde korkmuyorsanız, muhtemelen delisiniz. Yani, bunlar yırtıcı hayvanlar ve bizim içinde bulunmamamız gereken bir dünyada yaşıyorlar. Bu onların alanı. Ve bu yüzden, korku olsun ya da olmasın, bu hayvanlara gerçekten saygı duymalısınız. Onlar Hollywood’un yarattığı akılsız ölüm makineleri değiller. Çok zeki hayvanlar, ancak yırtıcılar. Yani bir dalış teknesindeyken suda yüzen bir yüzgeç gördüğünüzde, ilk içgüdünüz tekneden inmemektir. Hepimiz bunu hissediyoruz. Ama konumuz bu korkunun üstesinden gelmek ve köpekbalıklarının canavar olmadığını anlamak.

- Zincirli zırhtan bahsettiniz, ancak bir dalışa gitmeden önce bunun gibi ne tür önlemler alınmalı?

J.G: Bence almanız gereken en büyük önlem doğru kişilerle çalıştığınızdan emin olmak. Köpekbalıklarıyla tek başınıza dalmak istemezsiniz. Karayip resif köpekbalıklarıyla dalış yaparken ben ve birlikte olduğumuz köpekbalığı uzmanı Christina Zenarro, zincirli zırh taktık. Çünkü yiyecek dolu bir yem kutusu taşıyorduk ve köpekbalıklarının içeri girmesini sağlamaya çalışıyorduk. Ve bu kanlı yiyecek torbasıyla en dipte olduğunuzda biraz korunmak isteyebilirsiniz. Çünkü köpekbalıkları gerçekten meraklı olurlar ve meraklarını ağızlarıyla gösterirler.