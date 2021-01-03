Ünlü sunucu Larry King koronavirüse yakalandı
ABD’li ünlü sunucu Larry King’in koronavirüse (Covid-19) yakalandığı ve hastanede tedavi altında olduğu belirtildi. Larry King, uzun yıllar boyunca binlerce ünlüyle yaptığı röportajlarla tanınıyordu.
Kariyerinde 60 yılı aşkın deneyimi olan ve uzun yıllar boyunca 'Larry Kİng Show' programını sunan usta gazeteci Larry King, koronavirüse yakalandı. 87 yaşındaki King’in bir haftadan uzun süredir Cedars-Sinai Tıp Merkezi’nde tedavi gördüğü belirtildi.
Son yıllarda kalp krizi de dahil olmak üzere pek çok sağlık problemiyle mücadele ettiği bilinen King akciğer kanserine de yakalanmıştı.
LARRY KING KİMDİR?
1985 yılından beri CNN'de yayınlanan Larry King Live adlı programı sunan King, 40 binden fazla politikacı, sporcu, ünlü kişiyle gerçekleştirdiği röportajlarıyla ABD'nin en iyi röportajcısı ve sunucusu olarak kabul edilmektedir.
En Çok Okunan Haberler
- Milli Piyango Müdürü eski tarikat liderinin oğlu!
- Neden masa değil yer sofrası
- Boğaziçi'ne rektör atanan Bulu'ya ana dili tepkisi
- Aylin Özmenek yaşamını yitirdi
- Memur ve emekliye verilecek zam belli oluyor
- Bu buluş çok konuşulur ve pandemiyi aşıyla birlikte vurur
- Erdoğan'a parlamenter sistem şoku!
- CNN Türk muhabiri röportajı bitirdi!
- AKP İlçe Başkanlığı'ndan provokatif yılbaşı paylaşımı!
- Ailenin avukatından 'cinayet' açıklaması
Video Haberler
- CNN Türk muhabiri röportajı bitirdi!
- Kulakları kesilen kediye hayvanseverler sahip çıktı
- 'Koronavirüsü 30 saniyede tedavi eden ilaç' iddiası
- Kısıtlamada İstanbullular Caddebostan Sahili'ne akın ett
- 'Zeytin' yılbaşı gecesi tabancayla vurularak öldürüldü
- Yılbaşı gecesi çocuğa dehşeti yaşattılar
- Rakibini 5 metreden aşağıya fırlattı
- Gizli kaçışı kayda alarak deşifre etti
- Roma dönemine ait olduğu tahmin edilen toplu mezar çıktı
- Bilim Kurulu üyesi Tezer'den Çin aşısı açıklaması
En Çok Okunan Haberler
- Milli Piyango Müdürü eski tarikat liderinin oğlu!
- Neden masa değil yer sofrası
- Boğaziçi'ne rektör atanan Bulu'ya ana dili tepkisi
- Aylin Özmenek yaşamını yitirdi
- Memur ve emekliye verilecek zam belli oluyor
- Bu buluş çok konuşulur ve pandemiyi aşıyla birlikte vurur
- Erdoğan'a parlamenter sistem şoku!
- CNN Türk muhabiri röportajı bitirdi!
- AKP İlçe Başkanlığı'ndan provokatif yılbaşı paylaşımı!
- Ailenin avukatından 'cinayet' açıklaması