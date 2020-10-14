Ünlü teknik direktör de koronavirüs!
TFF 1. Lig ekiplerinden Samsunspor'un teknik direktörü Ertuğrul Sağlam, Veli Çetin ve Ange Freddy Plumain'ın yeni tip koronavirüse (KCvid-19) yakalandığını bildirdi. Bu açıklamanın ardından Sağlam'ın da testi pozitif çıktı.
TFF 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor'un teknik direktörü Ertuğrul Sağlam, Veli Çetin ve Ange Freddy Plumain'ın yeni tip koronavirüse (Covid-19) yakalandığını bildirdi. Sağlam, kentteki bir kafeteryada düzenlediği basın toplantısında, Covid-19 salgınından en çok etkilenen takımların başında geldiklerini söyledikten kısa bir süre sonra yaptırdığı test sonucu ile şoke oldu. Çünkü Sağlam'ın da testi pozitif çıktı.
Sağlam daha önce 6 oyuncularının Covid-19'a yakalandığına işaret etmiş ve "Veli Çetin ve Ange Freddy Plumain Kovid-19'a yakalandı, bu oyunculardan maalesef İstanbulspor maçında yararlanamayacağız." demişti.
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