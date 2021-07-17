Ünlü yetişkin film yıldızı Dahlia Sky aracında ölü bulundu

17 Temmuz 2021 Cumartesi, 10:47

ABD'li eski yetişkin film yıldızı Dahlia Sky aracında ölü bulundu. Olaydan sorumlu dedektif Dave Peteque, 31 yaşındaki oyuncunun bedeninde kurşun yarasına rastlanıldığı açıkladı.

Ölüm nedeninin intihar olduğu üzerinde durulurken, cinayet olabileceğine dair bulgulara rastlanmadığı ifade edildi. Kesin ölüm nedeni için ise otopsi sonucu bekleniyor.



KANSERLE MÜCADELE EDİYORDU

Dahlia'nın arkadaşları, 2018'de meme kanseri teşhisi konulduktan sonra kendisinin ağır depresyon geçirdiğini ve kanser tedavisinin yanında depresyon tedavisi de gördüğünü ifade etti.

MESLEKTAŞLARI YASTA

Oyuncunun yaklaşık 200 filmini çeken film yapımcısı Hans, Dahlia ile hastalığı boyunca birçok kez konuştuklarını ve onun çok acı çektiğini söyledi. 31 yaşındaki kadının ölümü bir çok meslektaşını da yasa boğdu. Meslektaşları sosyal medya hesaplarından üzüntülerini dile getirdi. Dahlia, ilk olarak 2010 yılında sektöre girmiş ve kısa süre içinde ismini duyurmuştu.