Ünlü yönetmen Pedro Almodovar çok farklı bir western çekecek

05 Eylül 2020 Cumartesi, 10:26

İspanyol sinemasının yıldız ismi Pedro Almodovar bir sonraki filminin western türünde olacağını açıkladı. Son filmi “The Human Voice”ın dünya prömiyeri için Venedik Film Festivali’ne katılan Almodovar bir kovboy filmi yazdığını ama bunun “çok farklı, çok renkli ve çok teatral bir film” olacağını söyledi.

Pedro Almodovar ve Tilda Swinton Venedik Film Festivali'nde.

“SADELİĞE YÖNELDİM”

Başrolünü Tilda Swinton’ın üstlendiği 30 dakikalık filmi “The Human Voice” Almodovar’ın İngilizce çektiği ilk film. Jean Cocteau’nun aynı adlı tiyatro piyesinden uyarlanan filmde sevgilisinin onu aramasını bekleyen bir kadının öyküsü anlatılıyor.

Almodovar bir türlü çalmayan telefon temasını kendisine çok yakın bulduğunu ve benzer bir şey yaşadığını açıkladı. Ayrıca 2016 tarihli “Julieta”dan bu yana daha yeni, daha yalın bir anlatıma yöneldiğini de söyleyen usta sinemacı “Artık daha az unsurun yer aldığı daha sade anlatımları tercih ediyorum, böylece daha derin analizler yapabiliyorum” dedi.



The Guardian’ın haberine göre ekim ayında yeni filmi “Madres Parales”in çekimlerine başlamayı planladığını söyleyen Almodovar ondan sonra önce western filmini, ardından da “A Manual For Cleaning Women” (Kadınları Temizleme Kılavuzu) adlı başka bir filmi çekeceğini ekledi.





