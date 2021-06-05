Ünlü yorumcu Ahmet Çakar ve Başkanın kardeşine savcılık daveti!

05 Haziran 2021 Cumartesi, 14:24

Futbolcu Alim Aykut Esgi'nin eski hakem ve yorumcu Ahmet Çakar ile Akhisarspor Başkanı Evren Özbey'in kardeşi Bişar Özbey hakkında bulunduğu suç duyurusundan sonra savcılık harekete geçti.

Ahmet Çakar ve Bişar Özbey dün Akhisar adliyesine giderek savcıyla görüştü. Özbey, kulüp defterlerini savcıya verdi ve dosyaya beyan dilekçesi sundu. Bişar Özbey ve Ahmet Çakar’ın ifadelerinin önümüzdeki günlerde alınacağı öğrenildi.

ÇAKAR VE BİŞAR NEYLE SUÇLANIYOR?

Alim Aykut Esgi, geçen ocak ayında Akhisarspor'a transfer edildi. İddiaya göre Esgi ve ailesi, futbolcunun Akhisar'da forma giymesi için Ahmet Çakar'a 40 bin Avro ve 1 milyon TL civarında ödeme yaptı. Esgi'nin suç duyurusunda "Söz konusu para alışverişi Avukat Bışar Özbey'in avukatlık ofisinde gerçekleşmiş olup, şüpheliler tarafından gerçekleştirilen tüm hukuksuz işlemlere dair ses kaydı da mevcuttur" denildi.

22 yaşındaki futbolcu Alim Aykut Esgi, Instagram hesabından 2 Nisan'da yaptığı paylaşımda Tv 100'de yorumculuk yapan Bışar Özbey ve Ahmet Çakar hakkında çarpıcı ifadeler kullanmıştı.

Kaynak: Ajansspor