Ünsal Arık'a yine tehdit: Yarın bir gün Öldürülürsem...

Diyanet İşleri Türk İslam Birliği’nin (DİTİB) Almanya’daki faaliyetlerini eleştirdikten sonra, arabasının camına bırakılmış zarf içindeki tek ‘kurşunla’ tehdit edilen Türk boksör Ünsal Arık bu kez de telefonla ölüm tehdidi aldığını açıkladı.





Almanya'da yaşayan Avrupa Şampiyonu Türk boksör Ünsal Arık'ın arabasının camına Diyanet İşleri Türk İslam Birliği’nin (DİTİB) Almanya’daki faaliyetlerini eleştirdikten sonra, kimliği belirsiz kişiler tarafından zarf içinde ‘kurşunlu tehdit mektubu’ bırakılmıştı.









Arık, tehditle ilgili olarak sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Bugün arabanın camında bir zarf vardı, zarfın içinde bir kurşun. Selamınızı aldım helal olsun..." ifadelerini kullanmıştı.





Arık bugün yaptığı paylaşımda yeni bir tehdit daha aldığını duyurdu.





"Okuyun arkadaşlar çünkü tedirginim" diyen Artık paylaşımında şunları kaydetti:





"Evimin önünde kurşun bıraktığınız mesajı aldık. Telefon numaramı da bulmuşunuz. Şimdi konuştuk tehtidi aldık. Ve ben Ünsal Arık yarın bir gün Öldürülürsem bilin ki bunu Tayyipçiler yaptı. Çünkü arayan kişi belli. Alah'ın emriymiş dinsizleri öldürmek."